ضيف بأربعة أرجل يقتحم جنازة الملكة إليزابيث

رغم الحراسة الأمنية المشددة والبروتوكول الملكي الصارم المُتبع خلال مسار موكب تشييع جنازة الملكة إليزابيث الثانية والتي بدأت من كنسية ويستمنستر وانتهت في كنيسة القديس جورج، إلا أن ضيفًا بأربع أرجل فاجئ الجميع بحضوره غير المتوقع.

وخلال مراسم الدفن الذي تابع تفاصيله العالم أجمع، وصل عنكبوت غير مرغوب فيه بطريقة ما إلى تابوت الملكة وبدأ يتمختر على البطاقة التي كتبها الملك تشارلز الثالث وأرفقها بإكليل الزهور الذي تم صنعه بشكلٍ خاص من زهور تم قطفها من حدائق قصر باكنغهام في وقت سابق.

عنكبوت يقتحم مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية

وتحول العنكبوت خلال لحظات إلى حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم الذين بدأوا بتحليل الطريقة التي وصل فيها النعش وكيف انتهى به الأمر فوق نعش الملكة إليزابيث حيث كان بانتظاره آلاف كاميرات التصوير لتوثيق المشهد وحضوره غير المتوقع.

عنكبوت يقتحم جنازة الملكة إليزابيث

وأظهرت لقطات جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي العنكبوت وهو يهرول عبر البطاقة التي كتب عليها الملك تشارلز الثالث بخط يده رسالة خاصة لوالدته الراحلة، قبل أن يختفي عن الإكليل ويتوارى عن الأنظار.

وأعاد المغردون تداول مقطع الفيديو وصور العنكبوت وأرفقوها بعبارات طريفة، ومنها: "أشهر عنكبوت في العالم"، فيما كتب آخر: "هل تمت دعوتك يا صديقي؟".



وأشاد آخرون بـ "العنكبوت الصغير" لشجاعته وسرقته للأضواء في الوقت الذي سكت معظم سكان بريطانيا ودول العالم يوم الاثنين خلال مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية.

واستحوذ العنكبوت الصغير على قلوب مراقبي وسائل التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بشجاعته بالوقوف على نعش الملكة إليزابيث، إذ كتب أحد المغردين: "حفظ الله العنكبوت الملكي".

يذكر أن نعش الملكة إليزابيث الثانية كان مغطى بالعلم الملكي، وتاج الدولة الإمبراطوري والكرة الذهبية والصولجان مع إكليل الزهور.

إكليل زهور الملكة إليزابيث

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن إكليل الزهور الذي وضع على نعش الملكة إليزابيث حمل تفاصيل رمزية ومنها: