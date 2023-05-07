ضيف يثير الجدل في تتويج الملك تشارلز .. من هو؟

البوابة - لم يخلُ الحفل الملكي الأبرز في عام 2023 بتتويج الملك تشارلز ملكًا رسميًا على بريطانيا من لقطات مثيرة وأحداث غير مسبوقة تحولت إلى حديث الملايين حول العالم طوال الساعات التي تلت المراسم.

من ضمن هذه المشاهد، هي تلك اللحظة التي دخل فيها "ضيف مثير للجدل" إلى كنيسة وستمنستر آبي وصدم فيها جميع الحضور والمدعوين الذين تواجدوا هناك لمتابعة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.

ضيف يثير الجدل في تتويج الملك تشارلز

وقبل بدء مراسم التتويج، دخل السيد أندرو باركر باولز (85 عامًا)، الزوج الأول للملكة كاميلا، إلى دير كنيسة وستمنستر آبي من أجل حضور مراسم تتويج طليقته على عرش بريطانيا يوم أمس السبت.

طليق الملكة كاميلا أندرو باركر باولز في حفل تتويج الملك تشارلز

وجاء تواجد السيد أندرو في مراسم التتويج برفقة أبناءه من كاميلا، لورا وتوم باركر، بعد دعوة ذهبية تلقاها من زوجته السابقة.

وفي الوقت الذي عبر كثيرون عن تفاجئهم بحضور السيد أندرو مراسم التتويج، رأى القسم الآخر من المعلقين بأن حضوره جاء تجسيدًا لمعاني التقبل والمُضي والتسامح.

طليق الملكة كاميلا أندرو باركر باولز في حفل تتويج الملك تشارلز

أحفاد كاميلا وأندرو في حفل تتويج الملك تشارلز

زوج كاميلا الأول

كاميلا روزميري وأندرو باركر باولز

تزوجت كاميلا روزميري شاند من أندرو باركر باولز في الفترة ما بين 1973 وحتى عام 1995، أي قبل عامين من طلاق ديانا من تشارلز، انجبت خلالها له توم ولورا.

ولكاميلا وأندرو خمسة أحفاد - لولا وفريدي باركر بولز ، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 13 عامًا، والتوأم التوأم لويس وجوس لوبيز البالغان من العمر 13 عامًا وشقيقتهما إليزا (15 عامًا) - ثلاثة منهم لعبوا دورًا هامًا في تتويج كاميلا.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ بريطانيا التي يسمح لامرأة مطلقة أن تتزوج وريث العرش وتجلس معه على كرسي التتويج.

زواج كاميلا وأندرو

في عام 1973، أعلن أندرو وكاميلا خطوبتهما بعد فترة تعارف استمرت أشهر حين كان آنذاك ضابطًا في الحرس وملازمًا في اقصد والرويالز).

وفي 4 يوليو 1973، تزوج أندرو من كاميلا في حفل روماني كاثوليكي في مصلى الحرس الكنسي، ويلنغتون بيركس في لندن، حضره 800 ضيف.

وفي مارس 1995 تم الطلاق بين أندرو وكاميلا، وبعد مرور عام، تزوج أندرو باركر بولز بروزميري بيتمان (التي توفيت عام 2010).