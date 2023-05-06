ملوك وملكات في تتويج الملك تشارلز.. والملكة رانيا تتألق بالأصفر

البوابة - توجه ملوك وملكات العالم نحو كنيسة وستمنستر آبي في العاصمة البريطانية لندن لمتابعة اللحظة الفارقة في التاريخ البريطاني بتتويج الملك تشارلز الثالث وكاميلا الملكة القرينة برئاسة رئيس أساقفة كانتربري، والتي تم بثها أيضًا على الهواء مباشرة على التلفزيون.

وفي خروج عن تقليد عمره 900 عامًا، وجه الملك تشارلز الدعوة لأكثر من 2000 شخصية من أفراد العائلة المالكة المتوجين إلى قائمة الضيوف لهذا التتويج، مما يعني أن عددًا من الملوك والملكات تمكنوا من المشاركة في الاحتفال.

ووجه الملك تشارلرز دعوات لملوك وملكات من أفراد العائلة المالكة الأوروبية والحكام من الدول العربية لحضور مراسم التتويج، متجاهلًا التقليد الذي يفرض عدم وجود أفراد متوجون في هذا الاحتفال الديني باعتبار أنه حدث مقدس بين الملك وشعبه بحضور الرب.⁣

ملوك وملكات في تتويج الملك تشارلز

وشوهد أفراد العائلة المالكة الأوروبية والحكام من الدول العربية وهم يتوجهون نحو الكنيسة لمتابعة مجريات التتويج وهم:

الأمير ألبرت أمير موناكو والأميرة شارلين أميرة موناكو

يعد الأمير ألبرت أول أول ملك أوروبي يؤكد حضوره حفل تتويج الملك تشارلز.

وتحدث الأمير ألبرت أمير موناكو ( 64 عامًا ) باعتزاز عن الملك البريطاني، الذي وصفه بأنه "رجل مثقف للغاية وشخص يتمتع بروح الدعابة".

ملك إسبانيا فيليب والملكة ليتيزيا

كانت الملكة ليتيتسيا من إسبانيا والملك فيليبي ملك إسبانيا من بين أفراد العائلة المالكة الأوروبية في هذا الحدث

تتألقت الملكة ليتيزيا في بدلة وردية زاهية من قطعتين، وتنورة ميدي وسترة قصيرة مكشكشة.

يذكر أن الملك فيليب هو ابن عم تشارلز البعيد: والدته، الملكة صوفيا، كانت ابنة عم الملكة صوفيا الثالثة وابنة عمها الأولى التي تمت إزالتها من قبل دوق إدنبرة.

الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا

تألقت الملكة رانيا إلى جانب زوجها الملك عبدالله الثاني بفستان أنيق باللون الأصفر بأكمام طويلة، وياقة عالية.

أمير قطر الشيخ تميم زوجته الشيخة جواهر

حضر السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر ترافقه عقيلته سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني إلى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.

تألقت الشيخة جواهر يإطلالة محتشمة من توقيع دار ديور من مجموعة خريف 2022.

ملك هولندا ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما

حضرت الملكة ماكسيما مع زوجها الملك ويليم ألكسندر، واختارت فستانًا أنيقًا باللون الكريمي، مع قفازات مطابقة وقبعة شاحبة.

اختارت ماكسيما الكعب العالي، وارتدت حذاء بكعب عالٍ بالون الكريمي، يتناسب مع الحقيبة التي كانت تحملها في يد واحدة.

ويليم ألكسندر هو سليل الأميرة كارولينا من أورانج ناسو، التي كانت ابنة ويليام الرابع ، أمير أورانج ، وزوجته آن ، الابنة الكبرى للملك جورج الثاني ملك بريطانيا العظمى وزوجته كارولين من أنسباخ.

الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد وولي العهد الأميرة فيكتوريا

كان أفراد العائلة المالكة السويدية الذين حضروا التتويج الملك كارل السادس عشر غوستاف وابنته ولي العهد الأميرة فيكتوريا.

هناك روابط عائلية بين آل وندسور والعائلة المالكة السويدية، فالملك غوستاف هو حفيد حفيد الملكة فيكتوريا وكان ابن العم الثالث للملكة الراحلة إليزابيث.

أطلت ولي العهد الأميرة فيكتوريا بإطلالة ملكية في حفل التتويج، مرتدية فستانًا أزرق ملكيًا ملائمًا مع حذاء وقبعة متناسقة.

ولي العهد الأمير هاكون وولي العهد الأميرة ميت ماريت من النرويج

مثل العائلة المالكة النرويجية ولي العهد الأمير هاكون وولي العهد الأميرة ميت ماريت، فأفراد العائلة المالكة النرويجية ترتبط بعلاقة وثيقة مع العائلة المالكة البريطانية

ارتدى الأمير هاكون الزي العسكري الاحتفالي لهذا الحدث، في حين ارتدت الأميرة ميت ماريت فستان أنيق باللون الوردي وقبعة وقفازات وحذاء بكعب رفيع.

هاكون هو الوريث الظاهر لعرش النرويج، على الرغم من كونها أكبر سنًا، فإن شقيقته الأميرة النرويجية مارثا لويز تحتل المرتبة الرابعة في ترتيب العرش بسبب قواعد الخلافة في النرويج.

ولي عهد الدنمارك فريدريك وولي العهد الأميرة ماري

وكان ولي العهد فريدريك من الدنمارك حاضرا اليوم برفقة زوجته ولي العهد الأميرة ماري التي كانت متألقة باللون الأرجواني النابض بالحياة.

يذكر أن الملكة مارجريت - الملكة الأوروبية الحية الوحيدة منذ وفاة الملكة إليزابيث - لم تتمكن من الحضور بسبب خضوعها لعملية جراحية في الظهر.

ملك بلجيكا فيليب والملكة ماتيلد

كان الملك فيليب ملك بلجيكا أحد الضيوف الملكيين اليوم، إلى جانب زوجته الملكة ماتيلد، التي كانت أنيقة دون عناء بفستان من الساتان الوردي الباستيل

يرتبط فيليب بعيدًا جدًا بتشارلز، عبر الملك كريستيان التاسع ملك الدنمارك، والمعروف باسم "جد أوروبا" نظرًا لشجرة عائلته البعيدة المدى.

الملكة آن ماري ملكة اليونان مع ولي العهد الأمير بافلوس وولية العهد الأميرة ماري شانتال

حضرت الملكة آن ماري ملكة اليونان كنيسة وستمنستر إلى جانب ولي العهد بافلوس وولية العهد الأميرة ماري شانتال.

الأمير بافلوس هو الابن الأكبر والطفل الثاني لقسطنطين الثاني، آخر ملوك اليونان من عام 1964 إلى عام 1973.

على الرغم من إلغاء العائلة المالكة في اليونان، لا يزال أفراد العائلة المالكة البريطانية على علاقة وثيقة بأفراد العائلة المالكة البعيدين.

دوق لوكسمبورغ الأكبر هنري والدوقة الكبرى ماريا تيريزا

ارتدى الدوق الأكبر هنري من لوكسمبورغ الزي العسكري الاحتفالي لهذا الحدث فيما اختارت زوجته ماريا تيريزا بدلة بنطلون باللون الأزرق الداكن

واختارت ماريا تيريزا المجوهرات الفضية، بما في ذلك العقد والسوار والبروش.