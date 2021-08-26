طائرات خاصة ومظاهر بذخ.. رئيس نيجيريا يثير الجدل بحفل زفاف نجله

تعرض رئيس نيجيريا محمد بخاري لموجة انتقادات حادة بعدما أقام حفل زفاف لنجله الوحيد سيطرت عليه مظاهر البذخ والإسراف حضره شخصيات من النخبة النيجيرية والإفريقية.

وبحسب وسائل إعلام محلية في نيجيريا، فقد ملأت الطائرات الخاصة مدرج مطار مدينة كانو شمالي نيجيريا لحضور حفل زفاف يوسف محمد بخاري من زهرة ناصر بايرو وهي ابنة زعيم ديني بارز في نيجيريا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن فنادق المدينة النيجيرية حُجزت بالكامل لاستقبال المدعوين كما تم وضع إجراءات أمنية مشددة وتواجد كثيف لضباط من الشرطة والجيش أمام قصر أمير"بيتشي" حيث أقيم حفل الزفاف.

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حفل الزفاف الذي جمع بين عائلة رئاسية وأخرى قبلية بسبب مظاهر البذخ التي كانت واضحة للجميع في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الأمرين بسبب تداعيات أزمة كورونا.

يذكر أن الزوجين التقيا في جامعة سوري بالمملكة المتحدة، وفقًا لصحيفة بريميوم تايمز النيجيرية على الإنترنت.

ويُعد يوسف (27 عامًا) هو الابن الوحيد للرئيس بينما زهرة (19 عامًا) هي الابنة الثانية للشقيق الأمير بايرو هو أمير كانو، أحد أبرز القادة الإسلاميين في نيجيريا.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا التقطت قبل الزفاف والتي أثارت جدلاً بعد أن وصف البعض فستان العروس زهرة بأنه "غير أخلاقي"، لأن كتفيها كانا مكشوفين. ومع ذلك، دافع الكثيرون عنها.

فيما شوهد الرئيس وهو يلوح لحشود من أنصاره لدى وصوله إلى بيتشي متناسيين الإجراءات المتبعة للحد من تفشي فيروس "كورونا".

ومن بين كبار السياسيين الذين حضروا حفل الزفاف الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان والسيدة الأولى في غامبيا، فاتوماتا باه بارو وغيرهم.