السعودية ريتاج الحازمي تنال لقب أصغر روائية في العالم .. ووزير الثقافة يهنئها

هنأ وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان الطفلة ريتاج الحازمي (12 عامًا) بمناسبة حصولها على لقب أصغر مؤلفة سلسلة روايات في العالم، في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وتفاعل الأمير بدر مع تغريدة ريتاج، وبارك لها الفوز باللقب قائلًا: "مبروك يا ريتاج وبمثلك نفخر. سيتواصل معك زملائي في @MOCLiterature قريبًا".

نجحت ريتاج في تأليف سلسلة لروايتين باللغة الإنجليزية وهي: "كنوز البحر المفقود" و"بوابة العالم الخفي".

ونُشرت لريتاج أول رواية باللغة الإنجليزية بعنوان كنز البحر المفقود (Treasure of the Lost Sea) في عام 2019، كما نُشر لها في نفس العام كتاب بعنوان: بوابة العالم الخفي (Portal of the Hidden World)، أما كتابها الثالث فقد تم نشره خلال هذا العام بعنوان: ما وراء عالم المستقبل (Beyond the Future World)، وشاركت ريتاج في العديد من الندوات والمناسبات الثقافية، وقدمت ورشة عمل لتعليم فنون الكتابة والرواية، ولديها العديد من الاهتمامات في المجال ذاته.

حول هذا الانجاز قالت ريتاج: "بدأتُ الكتابة في سن مبكر واستمريت عليه حتى الآن، والقراءة هي من أهم الأشياء التي ساعدتني في تنمية موهبة الكتابة لدي".

وعن بداية اكتشاف موهبتها، أضافت: "ساعدتني أسرتي في اكتشاف موهبتي، كنت أعلم من صغري أنني موهوبة في الكتابة، أعتقد أنني ما زلت في مرحلة اكتشاف مواهبي أكثر وأكثر، وكان لعائلتي الدور الكبير في تعزيز ثقتي بنفسي والاعتماد على ذاتي رغم بعض التحديات".

وتابعت: "قبل سن الثامنة كنت أكتب القصص القصيرة فقط، لأنني أحب الكتابة، وفي أحد الأيام وأثناء تسوقي لشراء بعض الكتب، سألني والدي هل تودين بأن يكون لديك كتاب بين هذه الكتب؟ كانت مجرد فكرة، وخلال فترة قصيرة، بدأتُ مرحلة جديدة في عالم الكتابة، حيث بدأت في كتابة أول كتاب في سن الثامنة".

وأضافت: "ومع التشجيع والمتابعة المستمرة من عائلتي، أنهيت الكتاب في سن التاسعة، بعدها قدمنا الكتاب للتدقيق، اكتشفت أن كل ما قدمته لا يتوافق مع تركيب الرواية، عندها قررت عائلتي أن أتعلم طريقة كتابة الرواية بالاشتراك في العديد من الدورات المتخصصة التي تعلمت منها الكثير، حينها قمت بإعادة صياغة الكتاب من جديد، وتطبيق كل ما تعلمته، بعدها أنهيت الكتاب الأول في سن العاشرة، وقامت بنشره في سن الحادي عشر عام 2019.. ثم قامت بنشره مرة أخرى عام 2020 لتحصل على لقب أصغر مؤلفة سلسلة رواية في العالم عند عمر الثاني عشر".

وحول شعورها عند تسجيلها في موسوعة "غينيس"، ردت: "أشعر بفخر كأول طفلة سعودية تحصل على هذا اللقب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث جرى له أكثر من 20 سنة والآن أصبح سعوديًا".