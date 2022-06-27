فتاة يريم : يمنية ماتت دفاعًا عن شرفها

بعد الأحداث التي هزت المجتمعين الأردني والمصري نتيجة وفاة فتاتين (ايمان ارشيد، نيرة اشرف) قتلًا تكشفت جريمة قتل جديدة بحق يمنية تدعى رباب بدير في جريمة قتل عُرفت إعلاميًا بـ فتاة يريم.

ونقلت وسائل إعلام محلية في اليمن عن مصادر أمنية وصفت بـ"المطلعة" أن التحقيقات الأولية كشفت أن جريمة القتل وقعت في محافظة إب جنوبي العاصمة صنعاء حين أقدم مجموعة من الشباب باختطاف فتاة تمهيدًا لاغتصابها قبل أن تقرر الموت بالقفز من الباص حفاظًا على شرفها.

وذكرت المصادر أن المتهم الأول في جريمة فتاة يريم اعترف بأن هناك أشخاص آخرون متورطون في جريمة اختطاف رباب قبل أن ترمي نفسها من الحافلة وتلقى حتفها.

فتاة يريم

بدأت الجريمة المروعة حينما صعدت رباب بدير (في العشرينات من عمرها) إلى الباص للوصول إلى منزلها لكنها وبعد أن قطع السائق مسافة قصيرة من الطريق فوجئت بأحدهم يقول لها "أنتِ ضيفتي". (نقلًا عن المصدر الأمني)

بدأ السائق بالإسراع في قيادة الحافلة خاصة أثناء مروره من الدائري الغربي، لكن الفتاة حاولت إقناعه بأن يقف وبعد رفض السائق قفزت الفتاة من الباص وارتطمت بالأرض.

وتم نقل الفتاة إلى المستشفى تبعتها الأجهزة الأمنية التي قامت بتتبع كاميرات المراقبة في المحلات والمحطات الواقعة على الشارع الذي وقعت فيه الجريمة وتم تحديد الباص ولونه ونوعه، وعلى إثر ذلك تحددت هوية المجرم وتوجهت للقبض عليه.

وبعد الجريمة عاد الجاني إلى منزله بسرعة جنونية وقام بتفريغ الهواء من عجلات الباص في محاولة منه للتضليل بأنه كان معطلًا.

وحاول الجاني التخفي ليقضي ساعات الليل في بيت مهجور داخل القرية، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تعقبه ومطارته ليتم إيداعه في السجن ومباشرة التحقيقات بعد ساعات قلائل من ارتكاب جريمته النكراء.

وحسب "يمن فويس"، أضافت مصادر أمنية، أن المتهم اعترف باختطاف فتيات أخريات واللواتي كان يستغلهن زيد الرياشي سائق الباص أثناء نزول جميع الركاب وبقاء الراكبة فقط، حيث يقود الحافلة بسرعة إلى مكان مهجور والتحرش بالضحية جنسيًا.

فتاة يريم