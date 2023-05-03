طالب يلتهم عملًا فنيًا بـ 120 ألف دولار.. والسبب صادم!

البوابة - فوجئ روّاد متحف "ليوم" للفنون في سيول بكوريا الجنوبية بزائرٍ جائعٍ أقدم على إفساد عمل فني قيمته آلاف الدولارات يعود للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان والمؤلف من موزة ملصقة بشريط لاصق على جدار المتحف.

وحرص الطالب الكوري الجنوبي على تسجيل فعله المستفز من خلال مقطع فيديو مصور نشره عبر حسابه الرسمي في منصات التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه وهو يلتهم العمل الفني بكل برود أعصاب دون أن يرمش له جفن أو حتى يشعر بتأنيب الضمير أو الخوف من الالتهام الموزة التي تحظى باهتمام عالمي كبير.

الجوع يدفع طالب لتناول موزة فنية

وأرفق الطالب نوه هيون سو، الذي يدرس في جامعة سيول الوطنّية، مقطع الفيديو وهو يأكل الموزة "أغلى موزة في العالم"، بتعليق جاء فيه: "هل كان ذلك مقصودًا أم عملًا إرهابيًّا؟"

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشره الطالب نوه، فقد استغرق الأمر دقيقة واحدة لنزع الموزة وأكلها، ومن ثم إعادة القشرة إلى مكانها على الحائط بواسطة الشريط اللاصق.

وقال نوه لإدارة المتحف بإنه أكل العمل الفني (الموزة) لأنه كان يشعر بالجوع، لكنه تساءل عما إذا كانت الفاكهة - التي يتم استبدالها كل بضعة أيام للحفاظ على المظهر المنعش - من المفترض أن تؤكل أم لا.

كما رأى نوه بأن فعله المستفز قد يوصف بـ"العمل الفني" أيضًا، فقد نجح في لفت أنظار العالم له في لحظات ودون أن يقوم بأي مجهود.

موزة جديدة

ذكرت إدارة المتحف بأنها احتاجت لحوالي 30 دقيقة من أجل تأمين موزة جديدة وتثبيتها على الحائط بواسطة الشريط اللاصق على ارتفاع حوالي 68 بوصة عن الأرض وبزاوية 37 درجة.

وأشارت الإدارة إلى أنها لن تلاحق الطالب نوه قانونيًا، فيما أكد الفنان الإيطالي كاتيلان عدم تأثره بما قام به الطالب الكوري.

وتعد هذه المرة الثانية التي يقدم أحدهم على تناول العمل الفني الخاص بالفنان الإيطالي، ففي 2019 التهم أحدهم موزته في معرض "آرت بازل ميامي بيتش" بعد أن بيعت بسعر 120 ألف دولار لزوجين فرنسيين والتي جاءت في ثلاث نسخ فقط وحملت عنوان "فكاهي - كوميديان".

وقبل الخروج بفكرة الموزة المعلقة بشريطٍ لاصق، حاول الفنان الإيطال كاتيلان صنيع تمثال الموزة من البرونز والراتنج، لكنه رأى بأنه لا يمكن أن يتفوّق أيّ شيء على الموزة الطّبيعية.