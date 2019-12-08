لوحة فنية لـ"موزة مُعلّقة بشريط لاصق" بيعت بـ120 ألف دولار

لطالما سمعنا عبارة "يحق للفنان ما لا يحق لغيره" والتي قد توحي بأن الباب مفتوح على مصرعيه للفنانين بالتجاوزات ولابتكار أعمالًا فنية غريبة وغير منطقية، والأغرب من ذلك أن يكون سعرها يتعدى حجمها الحقيقي.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية، بيعت لوحة فنية "غريبة" مؤلفة من "حبة موز مُعلقة بشريط لاصق على الحائط" بسعر 120 ألف دولار أمريكي.

​

وتعود هذه اللوحة، والتي بيعت في معرض "آرت بازل" للفنون في ميامي، للفنان الإيطالي "ماريزو كتالين" الذي أشار الى أن "الموزة" ترمز إلى التجارة العالمية.

وبحسب منظمي المعرض فقد اشترى زوجان فرنسيان اللوحة والتي جاءت في ثلاث نسخ فقط وحملت عنوان "فكاهي".

​

وقال الفنان الى أن الفكرة خطرت على باله منذ عام، وحينها نحت النسخة الأولى بلون برونزي مستخدمًا "مادة تفرزها النباتات ويتم الاستعانة بها في الأعمال الفنية"، إلا أنه عدل عن الفكرة في النسخة الثانية وقرر "أن يعود إلى الطبيعة الأم" بعدما اشترى موزًا قبل بداية المعرض واستخدم حبة منه في صنع اللوحة.

ورفض مسؤولو المعرض الفكرة في بداية الأمر، واعتبروها مزحة من فنان اشتغلوا معه طيلة 25 عاما، إلا أن المفاجئة كانت غير متوقعة عندما اجتذب العمل زوار المعرض.

لمزيد من اختيار المحرر:

العثور على لوحة تذكارية عن صدام حسين شرقي لندن ... ما هو مصيرها؟