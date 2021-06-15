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  3. طبيب سعودي يجري عملية إزالة ورم دماغي جاثيًا على ركبتيه

طبيب سعودي يجري عملية إزالة ورم دماغي جاثيًا على ركبتيه

منشور 15 حزيران / يونيو 2021 - 05:02
الطبيب الجراح هاني الجهني
الطبيب الجراح هاني الجهني

حظيت صورة لطبيب سعودي وهو يجري عملية جراحية لأحد المرضى وهو جاثيًا على ركبتيه على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الطبيب الجراح هاني الجهني، الذي يعرف على نفسه على أنه إستشاري جراح مخ وأعصاب وعمود فقري مخصص في جراحات العمود الفقري والأورام العصبية والأوعية الدموية الدماغية،

مقطع فيديو يوثق اجراءه إحدى العمليات المعقدة لاستئصال ورم بالمخ لمريض كويتي جاء الى بريدة لإجراءها.

ولفتت اللقطة التي جثا فيها الطبيب الجهني على ركبتية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بخبرته وتفانيه في عمله أثناء أدائه العملية الجراحية معلنين عن فخرهم واعتزازهم به.

من جهته أكد الطبيب الجهني بأن هذه الوضعية ليست الأمثل لإجراء العمليات الجراحية، لكنه أجبر عليها لأمور تقنية في العملية دون شرحها.

ونشر الطبيب الجهني تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر":هذه الوضعية ليست الأمثل لإجراء العمليات الجراحية، لكنني أجبرت عليها لأمور تقنية في العملية لا يتسع المقام لشرحها! في السعودية والخليج أطباء يقدمون أضعاف ما أقدم ويتفوقون علي خلقًا وعلمًا يستحقون الإشادة والتقدير. اقترب عمري من ال٤٠، فلا أطرب للمدح ولا أحزن للذم".

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