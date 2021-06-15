طبيب سعودي يجري عملية إزالة ورم دماغي جاثيًا على ركبتيه

حظيت صورة لطبيب سعودي وهو يجري عملية جراحية لأحد المرضى وهو جاثيًا على ركبتيه على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الطبيب الجراح هاني الجهني، الذي يعرف على نفسه على أنه إستشاري جراح مخ وأعصاب وعمود فقري مخصص في جراحات العمود الفقري والأورام العصبية والأوعية الدموية الدماغية،

لا ألام في حبكم يا أهل الكويت 🇰🇼 ❤️🇸🇦



عادل…نصحوه بالتوجه إلى أمريكا أو أوربا لإزالة ورم معقد في الدماغ وهو مستيقظ.



جمع حقائبه واتجه إلى بلده الثاني🇸🇦



وبالتحديد إلى بريدة!



فماذا وجد؟ pic.twitter.com/VGw8TfIQyX — هاني طلال الجهني (@DrHaniAljohani) June 9, 2021

مقطع فيديو يوثق اجراءه إحدى العمليات المعقدة لاستئصال ورم بالمخ لمريض كويتي جاء الى بريدة لإجراءها.

ولفتت اللقطة التي جثا فيها الطبيب الجهني على ركبتية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بخبرته وتفانيه في عمله أثناء أدائه العملية الجراحية معلنين عن فخرهم واعتزازهم به.

لا ألام في حبكم يا أهل الكويت 🇰🇼 ❤️🇸🇦



عادل…نصحوه بالتوجه إلى أمريكا أو أوربا لإزالة ورم معقد في الدماغ وهو مستيقظ.



جمع حقائبه واتجه إلى بلده الثاني🇸🇦



وبالتحديد إلى بريدة!



فماذا وجد؟ pic.twitter.com/VGw8TfIQyX — هاني طلال الجهني (@DrHaniAljohani) June 9, 2021

صورة عظيمة للدكتور السعودي واستشاري المخ والأعصاب هاني الجهني وهو يجري عملية لأحد المرضى وهو يجلس على ركبتين طوال العملية

.

.

أقوى رتويت وتعظيم سلام من كل مغرد سعودي للدكتور الذي يشرف كل مواطن سعودي



👌 pic.twitter.com/HMSfBg2kyR — الـجـنـرال (@VIP300400) June 11, 2021

أي رقي هذا الذي نراه .!. لو أن طبيبا عالميا فعل ما فعل هذا العظيم لكان حديث الناس ..

يجثو علي ركبتيه فترة طويلة ليتقن عمله ، ويبهج مريضه ، ويرسم صورة رائعة للطبيب السعودي المذهل ..

ما شاء الله تبارك الله .. هذه معارفنا ، وهذه مهاراتنا ، وهذه قيمنا ، فصفق لنا أيها العالَم . https://t.co/C3M4u9RYXS — د. خليل الحدري (@Khalil_alhadri) June 11, 2021

من جهته أكد الطبيب الجهني بأن هذه الوضعية ليست الأمثل لإجراء العمليات الجراحية، لكنه أجبر عليها لأمور تقنية في العملية دون شرحها.

أحبتي….



هذه الوضعية 👇🏻 ليست الأمثل لإجراء العمليات الجراحية، لكنني أجبرت عليها لأمور تقنية في العملية لا يتسع المقام لشرحها!



في السعودية والخليج أطباء يقدمون أضعاف ما أقدم ويتفوقون علي خلقا وعلما يستحقون الإشادة والتقدير.



اقترب عمري من ال٤٠، فلا أطرب للمدح ولا أحزن للذم… pic.twitter.com/gF5a3eDvJ9 — هاني طلال الجهني (@DrHaniAljohani) June 11, 2021

ونشر الطبيب الجهني تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر":هذه الوضعية ليست الأمثل لإجراء العمليات الجراحية، لكنني أجبرت عليها لأمور تقنية في العملية لا يتسع المقام لشرحها! في السعودية والخليج أطباء يقدمون أضعاف ما أقدم ويتفوقون علي خلقًا وعلمًا يستحقون الإشادة والتقدير. اقترب عمري من ال٤٠، فلا أطرب للمدح ولا أحزن للذم".

مطلق السلطان يعلن عودته بعد اختفاء دام عامًا كاملًا

صندل بالنسياغا مع كروكس بـ1000 دولار.. والجمهور: يا رب مزحة!

"زارا" في مرمى النار.. خطاب معادي لمصممته ضد المسلمين والقضية الفلسطينية