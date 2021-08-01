طبيب نفسي سعودي يتجرد من شماغه على الهواء مباشرة.. ما القصة؟

فوجئ متابعو برنامج "نشرة النهار" الذي يُبث على قناة "الإخبارية" السعودية بضيف الحلقة يتجرد من شماغه كي يُثبت نظرية ما يؤمن بها.

وقام ضيف الحلقة الطبيب النفسي السعودي حسين آل عماد بخلع شماغه على الهواء مباشرة ووضعه أمام قبل البدء بشرح نظريته المتعلقة بـ"تقبل الذات".

فيديو | الطبيب النفسي د. حسين آل عماد لـ #نشرة_النهار: لا تقارن نفسك بالآخرين.. عش مرتاحا وأقبل نفسك كما أنت #الإخبارية pic.twitter.com/x4LBFAl67e — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 31, 2021

وبحسب الفيديو المُقتطع من الحلقة، فقد قال الطبيب حسين آل عماد بأن على المرء أن يتجنب مقارنة نفسه بالآخرين، مشيرًا إلى أنه يقابل حالات لأشخاص يرغبون في تغيير ملامحهم لتقليد النجوم والأشخاص المعروفين.

وحول السبب الذي دفعه على خلع الشماغ، قال الدكتور حسين آل عماد بأنه في المنزل يكون بهيئة مختلفة عما بدا عليه في الحلقة، وبأن على الانسان أن يتقبل ذاته كما هي وأن عليه ألا يتكلف بهدف تقليد الآخرين أو تحسين صورته أمامهم.

لمن سأل عن تسجيل المقابلة كاملًا



لا تقارن نفسك بالآخرين.. عش مرتاحا وأقبل نفسك كما أنت https://t.co/ydvRY67mtw — د حسين ال عماد (@Drhussainalemad) July 31, 2021

وأكد الدكتور حسين آل عماد أنه في البيت يكون بهيئة مختلفة عن تلك التي يظهر بها أمام الشاشات، مشيرًا إلى أنه يقابل حالات لأشخاص يرغبون في تغيير ملامحهم لتقليد النجوم والأشخاص المعروفين.

وأضاف: "أتاني مرة مراجع عمره 17 عامًا يقول إنه يرغب في تغيير أنفه وذقنه، ويعاني من اضطراب تشوه الجسد بسبب المقارنة مع المشاهير، وقال: "الفلاتر خادعة، كن كما أنت..عش بسعادة".

يذكر أن الدكتور حسين آل عماد يعمل في كلية الطب النفسي بجامعة طائف.

اضطراب تشوه الجسد

اضطراب تشوّه الجسم هو اضطراب صحة عقلية لا يمكنك فيه أن تتوقف عن التفكير في واحد أو أكثر من العيوب أو النقائص التي تتصورها عن مظهرك، وهي عيوب تبدو بسيطةً أو لا يراها الآخرون. ولكنك قد تشعر بالحرج الشديد والخجل والقلق لدرجة تجعلك تتجنب الكثير من المواقف الاجتماعية.

وعندما تُصاب باضطراب تشوّه الجسم فإنك تركز بشدة على مظهرك وصورة جسمك وتنظر في المرآة كثيرًا وتُنظّم نفسك وتسعى للاطمئنان على نفسك ساعات كثيرة كل يوم، وهذه النقائص التي تتصورها والتصرفات الكثيرة التي تقوم بها تسبب لك ضيقًا شديدًا وتؤثر على قدرتك على العمل في حياتك اليومية.

ورُبما تلجأ إلى العديد من التقنيات التجميلية مُحاولًا "إصلاح" النقص الذي تتصوره. وفيما بعد، قد تشعر بسعادة مؤقتة أو يقلّ شعورك بالضيق، ولكن غالبًا ما يعود الشعور بالقلق مرة أخرى وتواصل البحث عن طُرق أخرى لإصلاح النقائص التي تتصورها.

وقد يتضمن علاج اضطراب التشوه الجسمي العلاج السلوكي المعرفي والأدوية.