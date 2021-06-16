طفلة تتحوَّل إلى دراكولا بعد انفجار بيضة في وجهها.. معاناة لسنتين (صور مروعة)

حذرت طالبة بريطانية من تجربة محاولة "تسخين البيض المسلوق بالميكروويف" بعد أن دخلت المستشفى بحروق شديدة في وجهها تركتها غير قادرة على الخروج في الشمس لمدة عامين.

وحاولت "كادي لو" (12 عامًا)، من مدينة باكوب بمقاطعة لانكشاير البريطانية، تحضير وجبة خفيفة على العشاء باستخدام طريقة رصدتها عبر الإنترنت، والتي تضمنت وضع بيضة في كوب من الماء المغلي وتسخينها في الميكروويف لمدة 90 ثانية.

وبعد إخراج البيضة المسلوقة في الميكروويف، حاولت "كادي" تناول وعاء من الخزانة العلوية لتتافجئ بانفجار البيضة وأطلقت رشاشًا حارقًا على وجهها بما في ذلك جفونها.

وتوجهت "كادي" فورًا نحو دش الماء البارد لمدة 40 دقيقة قبل نقلها إلى المستشفى، حيث فحص الأطباء عينيها، والتي لم تتأثر بأعجوبة، ولكن كانت بشرتها متضررة بشكل مرعب.

ويُعد طهي البيض في الميكروويف أمرًا خطيرًا لأن صفار البيض يصبح "شديد الحرارة" ويمكن أن ينفجر بعد ذلك متسببًا في إصابة العديد من الأشخاص بحروق.

الآن، وبعد ثمانية أشهر من محنتها، تحرص "كادي" على وضع واقي الشمس وقبعة، كما أنها ممنوعة من وضع مساحيق التجميل على بشرتها ولا يمكنها الخروج بين الساعة 11 صباحًا و 4 مساءً خلال العامين المقبلين وذلك يذكرنا بفيلم "فندق ترانسيلفانيا" الشهير الذي يروي مصاص الدماء "كونت دراكولا" الذي لا يخرج الا في المساء.

من جهتها قالت والدة "كادي" لموقع "ديلي ميل" البريطانية بأنها قررت مشاركة الصور المؤلمة لطفلتها من أجل حث الآخرين على توخي الحذر بشأن طهي البيض بهذه الطريقة.

وقالت "كادي": "أنا محظوظة لأنني لم أفقد عيني في هذا الحادث المميت، إنه أكثر شيء مؤلم واجهته في حياتي.