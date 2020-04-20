طفلة ميتة تظهر فجأة أمام والديها.. وتترك قبلة على زجاج النافذة

آخر ما كانت يتوقعه أفراد الشرطة الكندية أن تشارك في "عمل حرفي" لمساعدة أسرة ترغب بالاحتفاظ بذكرى عزيزة من ابنتهم المتوفية.

ونشرت صحيفة "مترو" البريطانية تفاصيل القصة والتي بدأت عندما فوجئ أب وأم كنديين بوجه ابنتهما التي توفت منذ شهر يلمع على زجاج النافذة عندما هبت عاصفة قوية مضيئة لتكشف لهما عن مفاجأة غريبة جدًا.

​

ووضعت الطفلة الصغيرة "جيليان"، صاحبة الـ 4 أعوام، القبلة فوق زجاج النافذة خلال الاحتفال بأعياد الميلاد، وكانت قد تجهزت لتلك اللحظة بعد أن هيأت نفسها ووضعت أحمر الشفاه اللامع على شفتيها ووجهها.

ولم يدرك والداها ما حدث إلا بعد وفاتها بأكثر من شهر عندما جعلت العاصفة وجهها يلمع على الزجاج، فحاول إيجاد طريقة للاحتفاظ بالبصمة التي تركتها فتاتهما.

​

واستعان الأب والأم بالشرطة، التي جاءت لحفظ البصمة ورفعها، وقالت الأم عن تلك اللحظة: "لقد تم ذلك باحتراف وبكثير من اللطف.. لقد دهشت.. كنت أبكي".

​

لمزيد من اختيار المحرر:

بعد غياب البشر.. طائر اللقلق النادر يستغل حظر التَجوال ويتمشى في شوراع العاصمة الأردنية