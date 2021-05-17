فيديو مؤثر.. طفل من غزة في حالة صدمة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية

تصدر هاشتاغ "غزة تحت القصف" منصات التواصل الاجتماعي محملًا بصور وفيديوهات مؤثرة توثق الأحداث المؤلمة التي يعيشها أهالي القطاع منذ أيام.

وانتشر مقطعًا مصورًا لطفل فلسطيني في حالة صدمة وفاقد للوعي والنطق، بعد انتشاله من تحت الأنقاض، إثر قصف منزل أهله نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

طفل بغزة بعد ما طلعوه من تحت الركام



لو طلعت من تحت الركام سليم جسديا، مش رح تطلع سليم نفسيا#GazzaUnderAttack pic.twitter.com/Ic51PugSLU pic.twitter.com/zHTbz6YgVR — Fadi𓂆 🇵🇸 (@fade6k) May 17, 2021

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم وأسفهم لما يعيشه أهالي القطاع الذي يشهد تصعيدًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن استشهاد العشرات ومئات الجرحى من المواطنين من بينهم عشرات الأطفال.

وفي الوقت الذي لم يتسنَ لموقع البوابة التأكد من تاريخ التقاط مقطع الفيديو، إلا أن عددًا من النشطاء أشاروا الى أنه جزء من فيلم وثائقي صور في عام 2017 لرصد حالة الأطفال في قطاع غزة.

وفي وقت مبكر من صباح الاثنين، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية 80 غارة على مناطق عدة في مدينة غزة، وذلك بعد وقت قصير من قيام حماس بإطلاق دفعة من الصواريخ على جنوبي إسرائيل.

وكان مسؤولون فلسطينيون في غزة قد قالوا إن أمس الأحد كان اليوم "الأكثر دموية" منذ اندلاع موجة القتال الحالية مع إسرائيل. وأكدوا استشهاد 42 شخصًا، بينهم 16 امرأة و10 أطفال، في الغارات الجوية الإسرائيلية.

وبحسب السلطات التابعة لحماس، فإن العدد الإجمالي للشهداء في غزة بلغ 198 شهيدًا، من بينهم 58 طفلًا و 34 امرأة، بينما بلغ عدد الجرحى 1230.

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