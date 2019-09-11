"طفل" يُدخن على مدرجات مبارة وديّة في تركيا.. ومفاجأة بشأن عمره!

استشاط روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم غضبًا لظهور "طفل" يُدخن في مدرجات مبارة وديّة أقيمت في تركيا مطلع الأسبوع الجاري.

وبينما انشغل المشجعون على المدرجات بمتابعة مجريات المبارة الوديّة التي أقيمت بين فريق "بورصا سبور" ونظيره "فنربخشة" بهدف جمع التبرعات لمرضى السرطان، رصدت عدسات المصوريين الفتى وهو يدخن السجائر بشراهة مرتديًا قميص "بورصا سبور".

Fenerbahçe ve Bursaspor'un çocuklar için düzenlediği maçtaki görüntüye bak ahdsahjadshjajhajh pic.twitter.com/2WPsqTpLrU — Nikola (@objektifdegilim) September 8, 2019

وبعد مشاهدة الفتى المدخن، توجه مشجعو كرة القدم الأتراك على الفور إلى موقع "تويتر" لانتقاد تصرفه وتوجيه أصابع الاتهام بالإهمال لعائلته قبل أن يكشف أحدهم بأن الفتى الذي ظهر في المقطع هو في الواقع أبًا ويبلغ من العمر 36 عامًا.

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وتمكن الأب الشاب المظهر من لفت الأنظار له قبل فوز فريقه "بورصا سبور" بهدفين مقابل هدف واحد.

يذكر أن التدخين في الأماكن العامة في تركيا مخالف للقانون ويحمّل غرامة قدرها 69 ليرة تركية (13 جنيهًا إسترلينيًا)، ولم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات ستتابع أمر الأب الشاب أم لا.

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