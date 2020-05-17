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طلبت من الفتيات العمل في المنازل.. زوجة رئيس وزراء لبنان تثير الجدل في أول أحاديثها الإذاعية

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 17 أيّار / مايو 2020 - 09:07
زوجة رئيس وزراء لبنان نوار المولوي
زوجة رئيس وزراء لبنان نوار المولوي

أثارت زوجة رئيس وزراء لبنان نوار المولوي جدلًا في الشارع اللبناني بعد أن دعت اللبنانيات للعمل كخادمات في المنازل.

وقالت قرينة رئيس الوزراء حسان دياب في حديث إلى إذاعة لبنان الرسمية: "كل العمال الأجانب نستغني عنهم.. الصبايا القاعدين في بيوتهن يشتغلوا هن بالمنازل وياخدوا حقوقهن ضمن قانون العمل.. يكون عندها ضمان صحي وساعات عمل معينة وليس من الضروري أن تنام عند الناس الذين تشتغل عندهم، مثل أي وظيفة وبياخدوا معاش (راتب). بدل ما ثلاثة أرباع (أموالنا) تطلع لبرا.. بتندفع لأهل البلد".

كما دعت المولوي اللبنانيين إلى أن يحلوا محل العمال الأجانب سواء في حراسة البنايات أو محطات الوقود.

وما أن انتشر المقطع من المقابلة حتى انقسمت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لطرح زوجة الرئيس ومناهض لأفكارها.

وطالب قسم من المغردين رئيس الوزراء دياب بسحب زوجته من الميادين الإعلامية والاجتماعية.

وانتقدت الصحافية جوزفين ديب دعوة مولوي قائلة: "أنا لما كنت بالجامعة اشتغلت بمحل ثياب فما حدا يزايد علي بهالموضوع. أنا اشتغلت ووصلت بعرق جبيني مش حتى أسمع ناس عم تطلب مني ضحي بعد عمر من التضحية".

فيما دافع الوزير السابق غسان عطالله عن هذا الطرح قائلًا إنه لا يخجل من ماضيه. وكتب في تغريدة على "تويتر" قائلاً: "في سنين الشباب الأولى عملت في أعمال الدهان لتأمين مصروفي ولن أخجل من مزاولة مهنة شريفة إذا اضطربت لتأمين عائلتي".

ومع تصاعد الجدل حول تفسير كلام زوجة دياب اضطرت رئاسة الحكومة إلى إصدار بيان توضيحي.

وقال المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة إن البعض يحاول تحوير تفسير مضمون دعوة مولوي إلى "لبننة العمالة في لبنان عبر الاعتماد على اللبنانيين واللبنانيات في الأعمال والمهن المختلفة بدلا من العاملين والعاملات الأجانب".

وأضاف البيان: |إن ما قصدته مولوي واضح وهو ينطلق من الحرص على أن يعتمد اللبنانيون على أنفسهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان".

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