طلبت من الفتيات العمل في المنازل.. زوجة رئيس وزراء لبنان تثير الجدل في أول أحاديثها الإذاعية

أثارت زوجة رئيس وزراء لبنان نوار المولوي جدلًا في الشارع اللبناني بعد أن دعت اللبنانيات للعمل كخادمات في المنازل.

وقالت قرينة رئيس الوزراء حسان دياب في حديث إلى إذاعة لبنان الرسمية: "كل العمال الأجانب نستغني عنهم.. الصبايا القاعدين في بيوتهن يشتغلوا هن بالمنازل وياخدوا حقوقهن ضمن قانون العمل.. يكون عندها ضمان صحي وساعات عمل معينة وليس من الضروري أن تنام عند الناس الذين تشتغل عندهم، مثل أي وظيفة وبياخدوا معاش (راتب). بدل ما ثلاثة أرباع (أموالنا) تطلع لبرا.. بتندفع لأهل البلد".

كما دعت المولوي اللبنانيين إلى أن يحلوا محل العمال الأجانب سواء في حراسة البنايات أو محطات الوقود.

وما أن انتشر المقطع من المقابلة حتى انقسمت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لطرح زوجة الرئيس ومناهض لأفكارها.

وطالب قسم من المغردين رئيس الوزراء دياب بسحب زوجته من الميادين الإعلامية والاجتماعية.

وانتقدت الصحافية جوزفين ديب دعوة مولوي قائلة: "أنا لما كنت بالجامعة اشتغلت بمحل ثياب فما حدا يزايد علي بهالموضوع. أنا اشتغلت ووصلت بعرق جبيني مش حتى أسمع ناس عم تطلب مني ضحي بعد عمر من التضحية".

الشغل مش عيب وأنا لما كنت بالجامعة اشتغلت بمحل ثياب فما حدا يزايد بهالموضوع. بس العملة الصعبة يلي شايفتيها يا مدام الدولار انا شايفتها مستقبلنا يلي عم بضيع بسبب فاسدين سرقوا البلد.انا اشتغلت ووصلت بعرق جبيني مش حتى اسمع ناس عم تطلب مني ضحي بعد عمر من التضحية. #حسان_دياب — Josephine Deeb (@josephinedeeb) May 15, 2020

عفكرة كل الناس متفقة انه #الشغل_مش_عيب شو ما كان وهيدا شي جيد. المشكلة انه في مجموعة مش منتبهة او ما عندها مشكلة انها رح تنجبر تشتغل الشغل يلي مش عيب بسبب أزمة النظام السياسي والنقدي يلي وصلنالها بسبب حفنة من الفاسدين. وفي ناس ما بدها تكون هي كبش المحرقة . وهو بيت القصيد. — Josephine Deeb (@josephinedeeb) May 15, 2020

حدا يخبرها لمدام دياب انه نحنا الصبايا مش ناطرينها تقلنا انه لازم ننضف بيوتنا. بس ما بدي تنهار مهنتنا ومؤسساتنا وينسرق مستقبل ولادنا ببلد منهوب حتى ال١٪ يحافظوا على ثرواتهم يلي طالعة ريحتها. فما حدا يتذاكى علينا ويخبرنا انه بدنا نرجع سنين لوراء بحجة #الشغل_مش_عيب #صباح_الخير pic.twitter.com/mVtW5K301t — Josephine Deeb (@josephinedeeb) May 16, 2020

تماماً. للسخفاء اللي كل شئ فهموا انه الاعتراض هو على نوعية الشغل. مش ناطرينكن لتدافعوا عن قدسية شغل العمال أيها الطارئين على حقوق العمال.وين كنتو لما كانت أولى قضايانا الدفاع عن حقوق العاملات المنزليات.الفكرة هي انك خللي الحكومة تردلنا مصرياتنا قبل ما تطلب منا التخصص بغير تخصصنا! https://t.co/zgU8ehNgpp — Dima ديما صادق (@DimaSadek) May 16, 2020

فيما دافع الوزير السابق غسان عطالله عن هذا الطرح قائلًا إنه لا يخجل من ماضيه. وكتب في تغريدة على "تويتر" قائلاً: "في سنين الشباب الأولى عملت في أعمال الدهان لتأمين مصروفي ولن أخجل من مزاولة مهنة شريفة إذا اضطربت لتأمين عائلتي".

ومع تصاعد الجدل حول تفسير كلام زوجة دياب اضطرت رئاسة الحكومة إلى إصدار بيان توضيحي.

وقال المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة إن البعض يحاول تحوير تفسير مضمون دعوة مولوي إلى "لبننة العمالة في لبنان عبر الاعتماد على اللبنانيين واللبنانيات في الأعمال والمهن المختلفة بدلا من العاملين والعاملات الأجانب".

وأضاف البيان: |إن ما قصدته مولوي واضح وهو ينطلق من الحرص على أن يعتمد اللبنانيون على أنفسهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان".