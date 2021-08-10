طلب رؤيتها بالبيجاما.. حراس أمن من يتحرشون بنساء في الحجر الصحي ببريطانيا

في الوقت الذي تفرض فيه السلطات البريطانية حجرًا صحيًا على القادمين من الدول الحمراء، تعرضت مجموعة من النساء الوحيدات للتحرش الجنسي من قِبل حراس الأمن في الفنادق المعتمدة للحجر المؤسسي.

وكشف تقرير مطوّل نشرته شبكة "بي بي سي" البريطانية أن مجموعة من الفتيات رصدن تحرش رجال أمن الفنادق بهن خلال تواجدهن في غرفهن الخاصة.

وقالت إحدى النزيلات إلى أن أحد حراس الأمن طلب أن يراها بملابس النوم والدخول إلى غرفتها، فيما قالت أخرى بأن أحد الحراس يواصل طرق باب غرفتها وأحيانًا يجلس على الأرض خارج الغرفة.

وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية أكدت الشهر الماضي توفيرها الحماية اللازمة للنزيلات، إلا أن مجموعة من الفتيات أكدن تعرضهن للتحرش الجنسي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وقالت "لورنا فارمر" (28 عامًا) بأنها توجهت إلى فندق Hilton Garden Inn بعد وصولها الأراضي البريطانية لكنها فوجئت بأن أحد أحد الحراس عرض عليها "الترفيه" عنها في غرفتها.

تقول وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الآن إنها ستقدم خط هاتف جديدًا للنساء للإبلاغ عن التحرش بسرية.

كما أبلغت ثماني عشرة امرأة عن تعرضهن للتحرش إلى بي بي سي - اثنتان منهن منذ أن اتخذت وزارة الأمن القومي خطوات لإصلاح المشكلة في يوليو الماضي.

وتضمنت الإجراءات الجديدة نظام شكاوى جديد مخصص وتدريب إضافي للحراس على كيفية التصرف حيال النساء الوحيدات، بالإضافة إلى خطة لإشراف حارسات على النساء "عند توفرها".