طلب عاملات نظافة يحملن البكالوريوس.. إعلان غريب يثير ضجة في الأردن

نجح إعلان لجهة حكومية رسمية أردنية في اكتساح مواقع التواصل الاجتماعي منذ لحظة إطلاقه نظرًا لغرابته لعدم فهم الجمهور عما إذا كان هناك خطأ فيه أم طريقة مختلفة للبحث عن موظفين جدد.

وتضمن إعلان مديرية إربد عن فتح باب توظيف عاملات نظافة شريطة أن يحملن البكالوريوس وهو ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن إن ارتفاع نسبة البطالة وتجاوزها الـ 40% دفع بالمؤسسات الخاصة لطلب عمال نظافة حاصلين على درجة البكالوريوس.

وأشاروا إلى أن الأردنيين تجاوزا ثقافة العيب وهناك العديد من أصحاب الشهادات الجامعية يعمل بمهنة عامل وطن ونظافة، إلا أن اشتراط الشهادة مقابل وظيفة عامل نظافة أثار استهجان المواطنين.

من جهته كشف مدير عمل مدينة إربد عمر عبيدات، أن خطأ مطبعيًا وقع بنشر إعلان عبر صفحة "فيسبوك" الخاصة بالمديرية يتضمن الإشارة لشرط طلب شهادة البكالوريوس على وظيفة عاملات نظافة.

وأكد عبيدات أن المديرية تداركت الخطأ بعد أقل من 10 دقائق على نشرة وتم حذفه على الفور وإعادة نشر الإعلان بعد تصحيحه ولكن بعد فوات الأوان.

وأشار إلى أن بعض المتابعين قاموا بعمل (سكرين شوت) عن الصفحة وقاموا بإعادة نشر الإعلان القديم، فيما قام آخرون بعمل مشاركة للمنشور عبر صفحاتهم دون إعادة تصحيح الخطأ.