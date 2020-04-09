طلب منهنّ التصوير له.. الشرطة السعودية تلقي القبض على مُستغل القاصرات "داروين"

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على شخص يتحرش بالقاصرات عبر تطبيق "تيك توك"

وكشف الدباش بأن تحرك الجهات الرسمية ضد الموقوف المدعو (داروين) جاء بعد رصد مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تضمنت تحرشه بقاصرات بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، وطلبه منهن التصوير له، وتباهيه بأفعاله والمجاهرة.

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وقال المتحدث: "الموقوف مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة".

ياجمااعععههه الحقوا اقبضوا عليه ترا وربي في ناس تعبدهه استغفر الله #القبض_علي_داروين pic.twitter.com/oPdP9sUrlC — 𝙼𝙰𝚁_♕ (@MaryamEsa3) April 8, 2020

#القبض_على_داروين استغفرالله بس ما ادري الناس الى وين راح يوصلون pic.twitter.com/FXRtr7pb0F — .‏🦇ᴅᴀ (@lll_7aii) April 9, 2020

يذكر أن داروين قد ظهر خلال مقطع الفيديو على تيك توك، وهو يستغل القاصرات والمراهقين ويدعوهم الى قول أمور غير أخلاقية، والشرك بالله وعبادته هو وأن يعتبروه إلهًا.

ودشن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وسم "#القبض_علي_داروين" للمطالبة بالقبض عليه وتقديم شكاوى عاجلة ضده لما بدر منه، والمطالبة بمحاسبته على الفور.

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