طليقة الأمير الوليد بن طلال تتعرض للسرقة في باريس.. حقائب ومجوهرات وساعات فاخرة

تعرضت الزوجة السابقة للأمير الوليد بن طلال للسرقة على يد طبيب فرنسي خلال تواجدها في العاصمة باريس.

وكشفت صحيفة "التايمز" الأمريكية في تقرير نشرته يوم الخميس الماضي، 10 يونيو 2021، أن طبيبًا يدعى "جان ميشال" (61 سنة) زعم بأنه طبيب فرنسي، وسرق ممتلكات تقدر بأكثر من 600 ألف يورو من نائلة الرشيد (47 سنة) التي كان قد تزوجها الأمير السعودي سرًا لمدة 12 عامًا.

وأشارت الصحيفة في تقريرها الى أن السارق تمكن من أخذ حقائب وملابس وفراء وغيرها من الممتلكات الثمينة من شقة الرشيد في باريس، بعدما أنشأ صداقة معها وتظاهر بأنه طبيب في مستشفى "أفينيون".

