طليقة حاكم دبي تخطف الأنظار في حفل تخرج ابنتها .. شاهدوا جمالها؟

نجحت طليقة حاكم دبي السيدة زوي غريغوراكوس - Zoe Grigorakos في خطف الأنظار لها خلال حضورها حفل تخرج ابنتها الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم من إحدى الجامعات البريطانية قبل أيام.

وظهرت السيدة زوي، طليقة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، في مجموعة الصور التي التقطها الشيخة مهرة من حفل تخرجها وشاركتها عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام".

وحرصت السيدة زوي على التواجد إلى جانب ابنتها الشيخة مهرة في يومها الكبير والتقاط صور تذكارية معها وهي بملابس التخرج.

وظهرت السيدة زوي في إحدى الصور وهي ترتدي قبعة التخرج التي كانت ترتديها ابنتها الشيخة مهرة خلال مراسم منح الشهادات.

وفي الوقت الذي انهالت فيه التبريكات للشيخة مهرة بمناسبة تخرجها من الجامعة، أبدى الكثيرون إعجابهم بجمال السيدة زوي وأمطروها بعبارات الغزل معربين عن عدم قدرتهم على التمييز بين الأم والابنة خاصة وأنهما بدتا من نفس الجيل رغم الفجوة العمرية بينهما.

الشيخة مهرة تحتفل بتخرجها

وكانت الشيخة مهرة قد احتفلت قبل أيام بتخرجها من إحدى الجامعات البريطانية بتخصص العلاقات الدولية.

وأرفقت الشيخة مهرة صورها عبر إنستغرام بتعليق كتبت فيه: “دعم العائلة هو كل شيء" في إشارة إلى حرص والدتها على التواجد معها في يوم تخرجها من الجامعة.

طليقة حاكم دبي

زوي غريغوراكوس هي الزوجة السابقة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء ووزير الدفاع .

السيدة زوي غريغوراكوس

الأم: ميغان فوكس

الأب: بريان أوستن جرين

الجنسية: اليونانية

الأطفال: مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم

الزوج: الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

سيرة زوي غريغوراكوس

تشتهر زوي غريغوراكوس بإنها إحدى زوجات الشيخ محمد بن راشد لكنها ولدت ولدت وترعرعت في اليونان.

كشفت مواقع إخبارية أن السيدة زوي احتفظت بجنسيتها اليونانية حتى بعد زواجها من الشيخ محمد بن راشد.

تعليم زوي غريغوراكوس

تمامًا مثل معظم التفاصيل حول حياتها، فإن المعلومات المتعلقة بخلفيتها التعليمية غير معروفة للجمهور، إلا أن بعض التقارير كشفت بأنها تحمل شهادات عليا.

أبناء زوي غريغوراكوس

أنجبت السيدة زوي طفلة واحدة من زوجها الشيخ محمد وأطلقت عليها اسم "مهرة".

ثروة زوي غريغوراكوس

لم يتم التوصل لأي معلومة تتعلق بثروة السيدة زوي إلا أنها كانت زوجة الشيخ محمد بن راشد الذي تقدر ثروته بنحو 4 مليارات دولار.