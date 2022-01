طُردت من وظيفتها بسبب قصر قامتها وزملائها يطالبون بعودتها

فوجئت سائقة حافلة من المملكة المتحدة بقرار فصلها من عملها على الرغم من أنها أمضت 34 عامًا بسبب طولها وبأن قصر قامتها بات يشكل عائقًا أمام إتمام مهامها.

وقالت “تريسي سكولز” (57 عامًا) أنها عملت كسائقة حافلة لمدة 34 عامًا وكانت السائقة الوحيدة هناك عندما انضمت إلى الشركة لأول مرة لكنهم قرروا اليوم لاستغناء عن خدماتها بحجة أن طولها يمنعها من استخدام المرايا الجانبية بأمان.

وأشارت ""سكولز" إلى أنها التحقت للعمل مع شركة حافلات مانشستر في عام 1987، والتي كانت تعمل اسم "First Bus"، ولكنها شركة Go North West Ltd استحوذت عليها في عام 2019.

وبعدها تم اعتماد حافلات مزودة بمرايا جانبية خاصة تختلف عن المرايا القديمة والتي شكلت تحديًا لـ”سكولز” التي يبلغ طولها 1.524 مترًا حتى أنها واجهت صعوبة في محاولة الوصول إلى الدواسات كلما حاولت النظر إلى المرايا.

وقد أدى هذا إلى إصدار الشركة أن "سكولز" لم يعد لديها "القدرة" على قيادة حافلاتها بأمان وعرض عليها وظيفة آخر ولكن بساعات وراتب أقل وهو ما رفضته السائقة البريطانية ليوجه مديرها إشعارًا بالفصل من عملها بعد 12 أسبوعًا.

وقالت “سكولز”: "هذا مفجع. أنا أرملة ولدي ثلاثة أطفال ومنزل ورهن عقاري، لم أنتسب لأي نقابة من قبل ولم أتعرض للتأديب مطلقًا ولم يتم إيقافي مطلقًا، راجعت الإدارة لكن دون جدوى”.

وتابعت:"أنا مندهشة لأنهم يستطيعون التخلص مني بعد 34 عامًا"، مضيفة أنها تحب وظيفتها وعملائها الدائمين.

لدعم "سكولز" وكفاحها للاحتفاظ بوظيفتها، بدأ زملاءها عريضة تضم الآن أكثر من 23 ألف توقيع تطالب بإرجاعها الى وظيفتها.

وفي ضوء هذه المشكلة، قالت شركة Go North West Ltd من خلال المتحدث باسمها إنها فخورة بفريق السائقين الذين يتفوقون في "الحفاظ على تنقلات سكان مانشستر، لكن لسوء الحظ، نشأ موقف حيث كان علينا إنهاء توظيف سائقة. هذه قضية معقدة، وعملية الاستئناف مستمرة".