ظهور نادر للأميرة منى الصلح والدة الملياردير الوليد بن طلال

تناقلت صفحات معنية بأخبار العائلة المالكة في المملكة العربية السعودي مقطع فيديو للأميرة منى الصلح والدة رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال.

وأشارت هذه الصفحات الى أن مقطع الفيديو يعود لعام 2019 حيث كانت الأميرة منى تجلس على كرسي متحرك الى جانب ابنها في إحدى المناسبات الرسمية.

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#الوليد_بن_طلال مع والدته الاميره #منى_الصلح



نجلة أول رئيس وزراء لبناني بعد الإستقلال

شقيقتها لمياء هي أرملة الرئيس المغربي الراحل مولاي عبد الله



تزوجت من الامير طلال -رحمه الله- في 1954م

أنجبت ثلاثة وهم

الأمير الوليد

والأمير خالد

والاميرة ريما #المملكة

. pic.twitter.com/LBHZD4tbfW — صحيفة المدينة (@Almadinanews) September 21, 2019

من هي الأميرة منى الصلح؟

منى الصلح هي ابنة رياض الصلح، أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال ولعدة فترات وكان له أثر كبير في فصل لبنان عن سوريا وبناء كيان سياسي مستقل للبنان تحت الانتداب الفرنسي.

تعرفت منى الصلح على الأمير طلال بن عبد العزيز أول مرة حين كان يقوم بزيارة إلى لبنان مطلع الخمسينيات ليطلب بعدها يدها للزواج ويتزوجان عام 1954 وتكتسب بعدها لقب أميرة.

وقالت الأمير منى عن زواجها: "تزوجت رجلا ذكيًا ووسيمًا ويتمتع بشخصية صريحة وذي تفكير متفتح وسابق عصره وأنه ورث الكثير من صفات والده الملك عبد العزيز".

أنجبت الأميرة منى من الأمير طلال آل سعود 3 أبناء، هم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما.

وفي عام 1968 انفصلت الأميرة منى عن الأمير طلال بعد زواج استمر 14 عامًا دون كشف الأسباب وظلت محتفظة بلقب الأميرة رغم انفصالها.

انتقلت الأميرة منى الصلح للإقامة في لبنان واصطحبت معها أبنائها لكنهم انتقلوا إلى رعاية الأمير طلال بعد ذلك ليتنقلوا بين الرياض وبيروت.

لم تظهر الأميرة منى الصلح في الإعلام إلا في مرات نادرة للغاية طيلة أكثر من 5 عقود وكان جميع تلك المرات بصحبة ابنها الأمير الوليد بن طلال.

كانت الأميرة منى تسافر بشكل مستمر إلى المغرب للقاء شقيقتها الأميرة لمياء والتي كانت متزوجة من الأمير المغربي مولاي عبد الله شقيق ملك المغرب الحسن الثاني.

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