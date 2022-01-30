عائلة تذبح طفلتها بدمٍ بارد بعد اغتصابها ثم تلقيها بالقمامة

سادت حالة من الحزن على الشارع السوري بعد تداول تفاصيل جريمة قتل مروّعة راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات على يد عائلتها التي أرادت غسل عارها نتيجة تعرضها للاغتصاب.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا تفاصيل الجريمة حين عثر على جثة طفلة داخل قمامة في حي الحزاونة وسط مدينة منبج الواقعة شمال شرق محافظة حلب في شمال سوريا.

وفور وصول الجهات الأمنية إلى مكان الجريمة، تم نقل جثة الطفلة إلى مستشفى الفرات حيث كشف التشريح الطبي بأنها تبلغ من العمر 5 سنوات وكانت قد تعرضت للاغتصاب قبل ذبحها بواسطة آلة حادة من منطقة الرقبة ورميها في القمامة.

وذكرت مصادر أمنية بأن الجثة تعود لطفلة تدعى "ياسمين ش أ" وهي من عائلة كردية، وبأنها اغتُصِبت من قبل شخص، وأن ذويها قتلوها بداعي "غسل العار".

وعبر وسم “#حق_الملاك_فاطمه" انتشرت صورًا للطفلة تظهر تعرضها للذبح من منطقة العنق، فيما تعتذر على موقع البوابة نشرها نظرًا لقساوتها.

وطالب النشطاء عبر موقع التدوين “تويتر” في سوريا وعدة دول عربية بمحاسبة كل من له يد في قتل الطفلة فاطمة سواء من قام باغتصابها وأفراد عائلتها التي أقدمت على قتلها بداعي غسل عارها بدلًا من دعم طفلتهم وتقديم الرعاية الخاصة لها.

وذكر النشطاء بأن الطفلة فاطمة قتلت مرتين، المرة الأولى حين أقدم وحش بشري على اغتصابها وهي لم تتجاوز الخمس سنوات من عمرها، والمرة الثانية حين نحرتها عائلتها بداعي الشرف.