عائلة تطلق اسم باربي على ابنتها.. ترند أم طمس للهوية العربية؟

البوابة - استحوذت الدمية باربي - Barbie على زمام الأمور حرفيًا حتى قبل وقت طويل من إصدار فيلم "Barbie" في 21 يوليو الماضي، خاصة بعدما سلّم عالم الموضة والأزياء نفسه بالكامل لهذه الدمية الشهيرة، وسيطر اللون الوردي على واجهات المحلات التجارية ومنصات الأزياء والإصدارات المحدودة لأشهر دور الأزياء العالمية.

فإذا كنت تعتقد أن "حمى باربي" قد تتلاشى مع مرور الوقت، فأنت مخطئ بالتأكيد، بدليل أن إحدى العائلات العربية قررت إطلاق اسم الدمية الشهيرة على مولودتها الجديدة.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي قبل أيام صورة صممتها العائلة العربية خصيصًا للإعلان عن الاسم الذي اختارته لمولودتها الجديدة، حيث قررت تسمية ابنتها "باربي"، والتعريف بأنها تُعرف الآن باسم "باربي بنت يوسف ونوره".

ولم يتم كشف المزيد من التفاصيل بشأن "باربي الصغيرة" أو جنسية عائلتها، وعما إذا كانت من إحدى دول الخليج العربي مع تداول صورة اسمها عبر صفحات تُعنى بأخبار الخليج العربي عبر منصة “إكس”، تويتر سابقًا.

لقى منشور اسم "باربي الصغيرة" انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وشارك الجميع العديد من الآراء المختلفة ما بين من أبدى إعجابه الشديد بالاسم.

في المقابل، رأى عدد من المعلقين أن اسم باربي يُعد طمسًا للهوية العربية، فاقترح على عائلتها الإسراع في تغييره كي لا تتعرض للتنمر في المستقبل.

