عائلة سعوديّة تنسى طفلتها على طريق الدمام-الرياض.. إليك التفاصيل

في حادثة وصفت بالصادمة أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق الخارجيّة الخاصة بـ المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية العثور على طفلة صغيرة بمفردها في طريق الدمام - الرياض.

عائلة سعودية تنسى طفلتها على الطريق الصحراوي

وفي التفاصيل التي وصفت بالصادمة وكشفها أمن الطرق عبر الحساب الرسمي لهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن عائلة سعودية قررت الاستراحة خلال سفرها في منتصف الطريق من الدمام والرياض، وبعد نيتهم إكمال السفر، تبين بأنهم نسوا طفلتهم الصغيرة في الطريق ولم تصعد معهم في السيارة.

وبعد ان صعدت العائلة الى السيّارة وتحرّكت تبين أنهم نسوا الطفلة الصغيرة في الشارع، وكان أمن الطرق قد عثر على الطفلة فوراً وقاموا بتسليمها الى ذويها بشكل سريع كاشفين بانها بصحة جيدة ولم تتعرض لأي أذى.

وبعد هذه الحادثة أصدرت أمن الطرق بيانًا رسميًا نوّهت من خلاله على المواطنين بضرورة الإلتزام بالتعليمات للمسافرين عبر الطرق السريعة واتباع التعليمات خلال السفر والانتباه التي تضمن لهم السلامة ولعائلاتهم.

وأثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة في الشارع السعودي وبين رواد السوشال ميديا، حيث اتهم عدد كبير منهم العائلة السعودية بالإهمال مطالبين السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.

فيما دافع البعض عنهم مؤكدين أن هذه الحوادث تحصل حتى في حالات التركيز الكاملة للعائلات، ولا يمكن لومهم أبدًا، كما أشاد عدد كبير بسرعة تحرك السلطات الرسمية.