عابرتان جنسيًا تدخلان البرلمان الألماني بانتخابات شرعية!

حصدت عابرتان جنسيًا على مقاعد في البرلمان الألماني في الانتخابات الوطنية التي أقيمت يوم الأحد الماضي في حدث تاريخي تشهده ألمانيا لأول مرة.

ودخلت السياسيتين "تيسا جانسيرير" و"نيكي سلاويك" البرلمان الألماني عن حزب الخضر، الذي جاء في المركز الثالث في الانتخابات ، وزاد حصته في التصويت إلى 14.8٪ من 8.9٪ في عام 2017.

وقالـ/ت "جانسيرير" (44 عامًا): "إنه انتصار تاريخي للخضر ولكن أيضًا لعابرات/ين جنسيًا وللمحتمع المثلي بأكمله، والنتائج كانت رمزًا لمجتمعٍ منفتح ومتسامح".

وأشار/ت الى أن ما يتصدر قائمة أولوياتها هو إجراء أسهل للتصديق على تغيير الجنس في وثائق الهوية.

وأوضح/ت بأنها تهدف الى تغييرات تشريعية للسماح للأمهات المثليات بتبني الأطفال.

في حين قالـ/ت "سلاويك" (27 عامًا): "كانت النتائج لا تصدق، حصلت على مقعد في البرلمان من خلال قائمة المرشحين الخضر في ولاية شمال الراين وستفاليا الغربية”.

نشر/ت "سلاويك" على إنستغرام: "هذا جنون! ما زلت لا أصدق ذلك تمامًا، لكن مع هذه النتيجة الانتخابية التاريخية سأكون بالتأكيد عضوًا في المجلس التشريعي الاتحادي القادم".

ودعا/ت "سلاويك" إلى خطة عمل وطنية ضد رهاب المثلية الجنسية والمتحولين جنسيًا، وقانون تقرير المصير، وتحسينات على القانون الفيدرالي لمكافحة التمييز.

يذكر أن قانون تجريم المثلية الجنسية في ألمانيا تم إلغاؤه في عام 1969 وتم تقنين زواج المثليين في عام 2017، لكن جرائم الكراهية ضد المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا قفزت بنسبة 36٪ العام الماضي، وفقًا لأرقام الشرطة التي تسلط الضوء على الاتجاه المتزايد لرهاب المثلية في أجزاء من المجتمع الألماني.

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