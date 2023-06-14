عاجل: تنفيذ حكم الإعدام لقاتل نيرة اشرف صباح اليوم

البوابة - أعلنت وسائل إعلام محلية في مصر تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل بارتكابه جريمة قتل الطالبة نيرة اشرف في 20 يونيو 2022أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، لرفضها الارتباط به.

وكشفت هذه الصحف الإخبارية أن تنفيذ حكم الإعدام تم صباح اليوم الأربعاء، 14 يونيو 2023، في سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، ليسدل بذلك القضاء المصري الستار على القضية التي هزت الشارع المصري والعربي على مدار أشهر.

وجاء تنفيذ قرار محكمة جنايات المنصورة بإعدام الجاني محمد عادل بعد رفض الطعن المقدم من قبل محاميه شهر أغسطس الماضي بحجة ارتكابه الجريمة تحت التأثير العصبي والنفسى الذي أفقده التروي وكان تفكيره يقع تحت المؤثرات النفسية والعصبية التي تعرض لها المتهم المحكوم عليه من أهلية المجني عليها وإجباره على توقيع إيصال أمانة والمعاملة السيئة التي وجدها المتهم من المجنى عليها.