عاجل: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحضر زفاف الأمير الحسين

البوابة - تداولت صفحات إخبارية أردنية أنباء عن حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد آل سيف يوم غدٍ الخميس الموافق للأول من حزيران/يونيو 2023.

ومن المتوقع أن يصل الأمير محمد بن سلمان العاصمة الأردنية عمان يوم غدٍ الخميس لحضور مراسم حفل الزفاف المقرر إقامته في قصر الحسينية بحضور عدد كبير من الملوك والأمراء وأولياء العهد ورؤساء وقادة الدول الصديقة والشقيقة.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات الأردن الرسمية بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والآنسة رجوة خالد السيف في وقت لاحقٍ اليوم الأربعاء وعلى مدى يومين بمأدبة عشاء ضخمة بحضور نحو 4 آلاف شخص من أبناء المجتمع الأردني.

وكشف مصادر مطلعة أن ضيوف الأردن بدؤوا الوصول إلى العاصمة عمان لحضور احتفالات الأردن، وفي مقدمتهم ملكة ماليزيا تونكو عزيزة أمية ميمونة إسكندرية، زوجة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا.

من سيحضر زفاف الأمير الحسين والأنسة رجوة؟

من المتوقع أن يشهد حفل الزفاف الملكي الأردني حضور عدد كبير من الملوك والأمراء ورؤساء دول العالم وعدد من المشاهير.

وسيستقبل الزوجان العديد من الضيوف والشخصيات الملكية الدولية، ومنهم:

الأميرة هيساكوا والأميرة تسوغوكو من اليابان

ولي عهد الدنمارك فريدريك وزوجته الأميرة ماري

ولي عهد السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال

ولي عهد النرويج الأمير هاكون

السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن

ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي

ملك بلجيكا فيليب برفقة ابنته ولية العهد ودوقة برابانت الأميرة اليزابث

مارغريتا الوصية على عرش رومانيا وزوجها الأمير رادو

ملك اسبانيا السابق خوان كارلوس والملكة صوفيا

ملك ماليزيا سلطان عبدالله احمد شاه وزوجته الملكة عزيزة

الأمير سباستيان الابن الأصغر لدوق لوكسمبورغ الأكبر هنري والدوقة ماريا تيريزا يمثل عائلته في الزفاف الملكي الأردني باعتباره صديق الأمير الحسين فقد تخرجا معًا من اكاديمية ساندهيرست العسكرية في عام 2017.

سلطان بروناي السلطان حسن بلقيه معز الدين وعد الله

وزير خارجية باكستان الفدرالي ونجل رئيسة الوزراء الراحلة بنظير بوتو السيد بيلاول بوتو زرداري

الضيوف العرب في زفاف الأمير الحسين