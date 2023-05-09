أغاني بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين .. استمع إليها الآن

البوابة - مع حفل زفاف ملكي وشيك تشهده المملكة الأردنية الهاشمية في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ، دخل ولي العهد الأردني الأمير الحسين عبدالله الثاني وعروسه الحسناء رجوة آل سيف إلى دائرة الضوء وأصبحا حديث العالم أجمع.

ومع بدء العد التنازلي للحدث الملكي الأبرز على الساحة الأردنية، طرحت مجموعة الاتصالات المتنقلة "زين" أول أغنية بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة.

ونشر الحساب الرسمي لشركة زين في منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير للأغنية التي تم تحضيرها بمناسبة العرس الملكي.

هذا يوم الفرح

وحملت الأغنية الجديدة عنوان "هذا يوم الفرح" وهي من أداء الفنان الأردني الشهير حسين السلمان.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي:

هذا يوم الفرح

يوم السعد

زينوا الوطن

رشوا الورد

عرس فارس هاشمي

أبًا وعن جد

ألف مبروك لأمير قلوبنا

زفة الأمير حسين

أطلق الفنان الأردني عيسى السقار قبل أسابيع أغنيته الجديدة بمناسبة قرب زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف.

وحملت أغنية السقار الجديدة عنوان "زفة الأمير حسين"، وهي من إعداده وكلماته وغناءه، وتم إطلاقها عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب".

تفاصيل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين

العائلة الهاشمية الأردنية

يترقب عشاق الأحداث الملكية متابعة تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله من الآنسة رجوة آل سيف المقرر إقامته في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ.

وكشف الديوان الملكي تفاصيل زفاف ولي العهد الأمير الحسين من الآنسة رجوة والتي من المقرر أن تكون على النحو التالي: