عارضة "دولتشي وغابانا" تتخلى عن الأزياء وتلتحق بدار رعاية المسنين خلال جائحة "كورونا"

كشفت عارضة الأزياء العالمية "هارييت روز" بأنها انتقلت الى دار رعاية لمساعدة كبار السن خلال جائحة "كورونا" المُستجد COVID-19 والتخلي عن عروض الأزياء بشكل مؤقت.

وقالت عارضة دار "دولتشي آند غابانا" الفاخرة بأنها سعيدة بهذا القرار.

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ونشرت "هارييت" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" بيانًا قالت فيه: "لم يمت أي أحد في المكان الذي أعمل به منذ وصلت إلى هنا، إنه عمل صعب ولكني سعيدة جدًا".

تابعت: "يمكنني القول، بسرور كبير، إننا كنا محظوظين جدًا لأننا لم نفقد أي مقيم أو عضو في فريق العمل جراء فيروس (كورونا) خلال هذه الفترة".

وأردفت تقول: "نحن جميعًا سعداء ونشعر بالفخر بإنجازنا الضخم، مع كل ما بذلناه خلال مئات الساعات بأقل قدر من النوم وبعدم الاستسلام".

وقالت: "نرسل كل حبنا لجميع دور الرعاية الأخرى والعاملين بها الذين يواصلون القيام بعمل رائع"، ووجهت رسالة لمتابعيها: "ابق في المنزل، حافظ على التباعد الاجتماعي، واغسل يديك، نحن سوية سنتغلب على ذلك، ابق متفائلا، وكن إيجابيا".

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يذكر أن "هارييت" متعاقدة مع وكالة "سيلكت" التي تعد واحدة من أكبر وكالات لندن للأزياء، وظهرت بمجلة "بلاك آند وايت" الشهيرة، ويتابعها آلاف الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.