عازف كمان قليل الحظ.. نسى آلة موسيقية عمرها 310 أعوام في أحد قطارات لندن

استنجد عازف الكمان الكلاسيكي "ستيفن موريس" بجمهوره بعد أن نسي "آلة كمان" التي يرجع عمرها لـ 310 عامًا وتصل قيمتها الى نحو 250 ألف جنيه إسترليني في أحد قطارات العاصمة البريطانية لندن.

وكان "ستيفن" قد نسي التقاط كمانه اليدوي "ديفيد تشكلر" أثناء مغادرته لندن إلى أوربينجتون في بينج إيست ليلة الثلاثاء الماضي لإحياء حفل موسيقي هناك.

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وكشف "ستيفن" بأن تاريخ "آلة الكمان" يعود إلى عام 1709، وهي آلة نادرة من صنع الحرفي Tecchler الرائد في صناعة الكمان والتشيلو خلال عصر المدرسة الرومانية.

ووصف "ستيفن" الكمان بأنه "قطعة من التاريخ" ويحث كل من وجدها على إعادته له.

وقال "ستيفن" لوسائل الإعلام: "إنه أمر مدمر أن نخسرها وبصرف النظر عن قيمتها، إنها رزقي، وهو ما دفعني لتقديم بلاغًا للشرطة بشأن الأمر، وإطلاق نداء لكل من يعثر عليها".

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ويبدو أن هذا العازف سيئ الحظ تمامًا، لكي يحدث له ما لم يكن في الحسبان، بعد فقد آلته الموسيقية التي تعتبر أعز ما يملك، حيث تأثرت حفلاته، ما اضطره لاستعارة كمان آخر من زوجته "سارة سيكستون" الموسيقي المحترف لعروضه في مانشستر وليدز.

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