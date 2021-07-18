عاصفة ترابية تحول نهار الرياض الى ليل

شهدت مناطق متفرقة من العاصمة السعودية الرياض عصر يوم أمس السبت، 17 يوليو 2021، عاصفة ترابية حوّلت نهارها الى ليل.
وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسمي "#الرياض_الآن" و"#الرياض_اليوم" مقاطع فيديو لموجة من الغبار والأتربة والتي تسببت في انعدام الرؤية الأفقية.
#الرياض_الان#الرياض_اليوم pic.twitter.com/zn3Q2hvPYa— 🅱️عزوز باحسن🅰️ (@azozking999) July 17, 2021
وذكر عدد من شهود العيان بأن صوتًا قويًا صاحب العاصفة الغبارية وأن المنطقة تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بأمطار غزيرة أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
وحذرت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي طريق الخرج-حوطة بني تميم باتجاه الإفلاج بمنطقة الرياض، بسبب موجة الغبار والأمطار، مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
Thunderstorm in mid-July!!😳— THE HIEROPHANT🇸🇦🇦🇪 (@najdpatriot) July 17, 2021
#الرياض_الان pic.twitter.com/hqiZBX7GFa
كما أظهرت مقاطع فيديو تساقط الأمطار في منطقة شمالي الرياض في حالة من عدم الاستقرار الجوي والتي جلبت معها الأمطار الرعدية الغزيرة والبرديات لمناطق واسعة.
لماذا لا تشارك مدينة #الرياض في اسوأ مدينه في العالم من ناحيك اجوائها— Naif💫 (@naifriyadh) July 18, 2021
#الرياض_الان pic.twitter.com/iq0OE9fOQg
أما جنوبي الرياض، فقد وثقت مقاطع الفيديو السيول وهي تجتاح المناز في مركز البديع جنوب محافظة الأفلاج بجنوب مدينة الرياض.
🔴— سعود عبدالعزيز المخلد (@saudalmukhled) July 18, 2021
سيول عارمه
تجتاح المنازل اليوم الاحد
1442/12/8هـ الموافق 2021/7/18م
مركز البديع جنوب الافلاج
جنوب #الرياض_الان pic.twitter.com/q9Mr9FulBT
وتؤثر السحب الممطرة مُحدثة السيول على أجزاء من مناطق جنوب مدينة الرياض والمناطق الجنوبية من السعودية؛ إلا أن أمطار الرياض تعد نادرة في حدوثها في مثل هذا التوقيت من العام.
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