عاصفة ترابية تحول نهار الرياض الى ليل

شهدت مناطق متفرقة من العاصمة السعودية الرياض عصر يوم أمس السبت، 17 يوليو 2021، عاصفة ترابية حوّلت نهارها الى ليل.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسمي "#الرياض_الآن" و"#الرياض_اليوم" مقاطع فيديو لموجة من الغبار والأتربة والتي تسببت في انعدام الرؤية الأفقية.

وذكر عدد من شهود العيان بأن صوتًا قويًا صاحب العاصفة الغبارية وأن المنطقة تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بأمطار غزيرة أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وحذرت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي طريق الخرج-حوطة بني تميم باتجاه الإفلاج بمنطقة الرياض، بسبب موجة الغبار والأمطار، مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

كما أظهرت مقاطع فيديو تساقط الأمطار في منطقة شمالي الرياض في حالة من عدم الاستقرار الجوي والتي جلبت معها الأمطار الرعدية الغزيرة والبرديات لمناطق واسعة.

لماذا لا تشارك مدينة #الرياض في اسوأ مدينه في العالم من ناحيك اجوائها



#الرياض_الان pic.twitter.com/iq0OE9fOQg — Naif💫 (@naifriyadh) July 18, 2021

أما جنوبي الرياض، فقد وثقت مقاطع الفيديو السيول وهي تجتاح المناز في مركز البديع جنوب محافظة الأفلاج بجنوب مدينة ‫الرياض.

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سيول عارمه

تجتاح المنازل اليوم الاحد

1442/12/8هـ الموافق 2021/7/18م

مركز البديع جنوب الافلاج

جنوب #الرياض_الان pic.twitter.com/q9Mr9FulBT — سعود عبدالعزيز المخلد (@saudalmukhled) July 18, 2021

وتؤثر السحب الممطرة مُحدثة السيول على أجزاء من مناطق جنوب مدينة الرياض والمناطق الجنوبية من السعودية؛ إلا أن أمطار الرياض تعد نادرة في حدوثها في مثل هذا التوقيت من العام.