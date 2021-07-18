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عاصفة ترابية تحول نهار الرياض الى ليل

منشور 18 تمّوز / يوليو 2021 - 12:04
تعبيرية
تعبيرية

شهدت مناطق متفرقة من العاصمة السعودية الرياض عصر يوم أمس السبت، 17 يوليو 2021، عاصفة ترابية حوّلت نهارها الى ليل.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسمي "#الرياض_الآن" و"#الرياض_اليوم" مقاطع فيديو لموجة من الغبار والأتربة والتي تسببت في انعدام الرؤية الأفقية.

وذكر عدد من شهود العيان بأن صوتًا قويًا صاحب العاصفة الغبارية وأن المنطقة تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بأمطار غزيرة أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وحذرت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي طريق الخرج-حوطة بني تميم باتجاه الإفلاج بمنطقة الرياض، بسبب موجة الغبار والأمطار، مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

كما أظهرت مقاطع فيديو تساقط الأمطار في منطقة شمالي الرياض في حالة من عدم الاستقرار الجوي والتي جلبت معها الأمطار الرعدية الغزيرة والبرديات لمناطق واسعة.

أما جنوبي الرياض، فقد وثقت مقاطع الفيديو السيول وهي تجتاح المناز في مركز البديع جنوب محافظة الأفلاج بجنوب مدينة ‫الرياض.

وتؤثر السحب الممطرة مُحدثة السيول على أجزاء من مناطق جنوب مدينة الرياض والمناطق الجنوبية من السعودية؛ إلا أن أمطار الرياض تعد نادرة في حدوثها في مثل هذا التوقيت من العام.

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كلمات دالة:الرياضعاصفة رمليةالمملكة العربية السعوديةأمطار

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