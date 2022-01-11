عالم بريطاني : موجة انقراض جماعي سيشهدها العالم قريبًا

زعم الأستاذ بجامعة ستانفورد "بول إرليش" أن العالم سيشهد موجة انقراض هي السادسة من نوعها سيشهدها سكان الأرض خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وقال الأستاذ "إرليش" لصحيفة "ميل أون لاين" البريطانية أن الأرض شهدت خمسة أحداث انقراض جماعي، أشهرها هو الكويكب العملاق الذي قضى على الديناصورات قبل 66 مليون سنة، وهي الآن في طريقها نحو الموجة السادسة.

وذكر أن الدمار الذي تسبب بانقراض الديناصورات وقع عندما اصطدم كويكب كبير بالأرض، حيث تم القضاء على 76 في المائة من الأنواع في العالم.

ويعتقد العلماء أن الانقراض الجماعي السادس قد يحدث الآن، ويمكن أن يحدث على شكل كوارث طبيعية واسعة النطاق مثل الانفجارات البركانية والفيضانات.

وعلى عكس الأحداث السابقة، فإن حدث الانقراض الجماعي هذا لن يكون بسبب كويكب من الفضاء الخارجي، ولكن بسبب التدهور البيئي الناجم عن تغير المناخ.

وحذر الأستاذ "إرليش" من أن الكوارث مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات التي يسببها تغير المناخ يمكن أن تلحق أضرارًا كبيرة بكوكبنا مثل كويكب عملاق أو انفجار بركاني ضخم.

وذكر أيضًا أن هناك تهديدات متزايدة مثل أزمة التنوع البيولوجي، والأنواع الغازية التي تقضي على النباتات أو الحيوانات المحلية، والأمراض من التجارة البشرية، وكلها آثار غير مباشرة من الاحتباس الحراري.

وفقًا لبحث من عام 2020، دفعت الأنشطة البشرية، مثل قطع الأشجار والصيد الجائر، 500 من الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات إلى حافة الانقراض.

وتابع: "هناك دليلًا على أن الأرض في حالة انقراض جماعي سادس، وهي التقارير والدراسات العلمية التي تفيد بأن الكائنات الحية على الأرض دخلت الانقراض الجماعي السادس”.