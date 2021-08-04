عام على انفجار مرفأ بيروت.. لبنانيون: ما نسينا ومش رح ننسى إجرامكن!

يحيي لبنان الشقيق والعالم العربي اليوم الذكرى السنوية الأولى لجريمة انفجار مرفأ بيروت والتي عُرفت إعلاميًا بـ"بيروتشيما" تشبيهًا بما جرى لمدينة هيروشيما جراء الانفجار النووي.

وقبل عام، 4 أغسطس 2020، وتحديدًا في تمام الساعة الـ 6:08 دقائق عصرًا حدث انفجار ضخم على مرحلتين في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت نتجت عنه سحابة دخانية ضخمة على شاكلة سحابة الفطر ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة بيروت.

وأدى انفجار مرفأ بيروت إلى أضرار كبيرة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة اللبنانية بيروت، فيما وصل عدد الضحايا أكثر من 204 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 آخرين، وذلك وفقًا للوكالة الوطنية اللبنانية.

كما تسبب انفجار مرفأ بيروت بتضرّر مباشر لنحو 50 ألف وحدة سكنية، وبات نحو 300 ألف شخص بلا مأوى، وقدر محافظ بيروت الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي.

وأظهرت تقارير أولية أعدها جهاز أمني مباشرة بعد وقوع الانفجار أن أطنان نيترات الأمونيوم كانت مخزنة إلى جانب مواد قابلة للاشتعال والانفجار، مثل براميل من مادة الميثانول والزيوت وأطنان من المفرقعات النارية، وفتيل.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية بانتهاك الحق بالحياة وجرم الإهمال بعدما أظهرت في تحقيق خاص تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم. كما اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات بأنها تعرقل "بوقاحة" مجرى التحقيق في الانفجار.

عام على انفجار مرفأ بيروت

بعد عام على انفجار مرفأ بيروت، لا زال جرح أهالي الضحايا والجرحى لم يندمل في انتظار معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة بحق من استقدم نيترات الأمونيوم وغطّى بقاءها في مرفأ بيروت 7 سنوات وسحب أكثر من ألفي طن منها.

بعد عام على انفجار مرفأ بيروت، لا يعرف الناس في لبنان عن الانفجار أكثر مما انتشر من نظريات في الأيام الأولى بعد حصوله.

بعد عام على انفجار مرفأ بيروت، لا زال اللبنانيون يتساءلون ما السبب الحقيقي لرسو باخرة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت عام 2013؟ هل كانت وجهتها النهائية فعلا الموزمبيق؟ من هو مالك السفينة الحقيقي؟

بعد عام على انفجار مرفأ بيروت، لا زال اللبنانيون يتساءلون لماذا بقيت حمولتها في العنبر رقم 13 في المرفأ منذ عام 2014 دون أن يتمٌ معالجة أمرها؟

بعد عام على انفجار مرفأ بيروت، لا زال اللبنانيون يتساءلون ما كان السبب المباشر للانفجار؟ هل كان حادثًا أم فعلا متعمدًا؟

بعد عام على انفجار مرفأ بيروت، لا زال اللبنانيون يتساءلون كم هي كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت بالفعل من أصل الحمولة الأساسية التي كانت تقدر بأكثر من طنين ونصف الطن؟

هل لكم أن تصدقوا بأن كل هذه الأسئلة لا تزال كل هذه الأسئلة دون أجوبة.

بيروت 4 أغسطس 2021

اليوم، دعا أهالي الضحايا إلى مسيرات تنطلق عند الساعة الثالثة والنصف (12,30 بتوقيت غرينتش) في اتجاه المرفأ حيث ستتم تلاوة صلوات إسلامية ومسيحية. وعند تمام الساعة السادسة وسبع دقائق، أي لحظة وقوع الانفجار، ستُتلى أسماء ضحايا الانفجار.

وستنطلق أيضًا من مناطق عدة في بيروت تظاهرات دعت إليها أحزاب ومجموعات معارضة ومحامون وأطباء، على أن تلتقي قرب المرفأ قبل أن تتوجه إلى مجلس النواب.

هيدي لحظة الانفجار يللي وثقتها بكاميرتي وكنت هون قريب. فكرت حريق عادي وما تخيلت انو يكون انفجار ضخم. بهيدي اللحظة خفت بس كنت كتير قوي. اول شغلة فكرت فيها كيف بدي احمي حالي. وقعت على الارض بسبب قوة الانفجار وبهاللحظة دغري فكرت كيف بدي احمي راسي وعيوني #بيروت #Beirut pic.twitter.com/TDFm1yVvPx — Mehsen Mekhtfe (@MehsenMekhtfe) August 4, 2020

انفجار مرفأ بيروت على السوشال ميديا

عبر وسوم عدة، أعاد نشطاء لبنانيون وعرب على مواقع التواصل الاجتماعي نشر مشاهد ومقاطع فيديو عاشها الشعب اللبناني لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت ومنها:

كما نشر النشطاء صورًا لهم مع شعار "العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت"، أو دعوات للتعبئة من أجل المشاركة في التجمعات والتظاهرات الأربعاء، مع شعارات وهاشتاغات مختلفة "#بدنا_نحاسب"، "كلنا ضحايا، كلهم مسؤولون"، "#ارفعوا_الحصانات_الآن"، "#لن_ننسى".

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