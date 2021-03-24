عبارة بذيئة على كمامته.. هكذا عبر وزير خاريجة روسيا عن رأيه بـ"كورونا" والحجر الصحي

على عكس معظم البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، رفضت روسيا إلى حد كبير العودة إلى إجراءات الإغلاق المصاحبة لبدء الموجة الثانية والثالثة من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد والنسخ المتحورة عنه.

وفي يوم الإثنين، كشف وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف" عن رأيه الخاص بأوامر العزل الذاتي من خلال كمامته.وشوهد "لافروف" وهو يرتدي كمامة كُتب عليها "FCKNG QRNTN" والتي تعني "تبًا للعزل الصحي" أثناء جولته في نهر ليجيانغ في جنوب شرق الصين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في منشورها على تيك توك: "القناع والنص يناسبان الوزير تمامًا".



وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الحكومية اليومية إن مراسلي المسبح أهدوا القناع لـ"لافروف" الذي أتم 71 عامًا يوم الأحد كهدية عيد ميلاد.

وكتبت الصحيفة: "يصف القناع مازحًا موقفًا تجاه إجراءات الحجر الصحي المفروضة في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا".

وأظهرت لقطات لاحقة من زيارة "لافروف" للصين الدبلوماسي الروسي يرتدي أقنعة وجه مختلفة.

ووجه المراقبون أوجه تشابه بين النقش غير الرسمي وموقف السلطات الروسية غير الرسمي تجاه تدابير السلامة، وكان آخرها في حفل موسيقي مزدحم وخالي من الأقنعة في ملعب موسكو يوم الخميس للاحتفال بالذكرى السابعة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وردد الرئيس "فلاديمير بوتين"، خلال مؤتمر بالفيديو يوم الاثنين، تأكيداته المتكررة بأن روسيا "عملت على استقرار" وباء فيروس كورونا على الرغم من تسجيل ما يقرب من 10000 حالة جديدة كل يوم.

يذكر أن روسيا لديها رابع أعلى إجمالي عدد حالات Covid-19 في العالم حيث يبلغ 4.5 مليون، فيما احتلت المركز الثالث في عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

بالصور: فضحية جنسية تهز البرلمان الأسترالي.. وأحدهم يمارس العادة السرية على مكتب نائبة

جريمة تهز السودان.. رجل يقتل طفلته لأنها طلبت الذهاب الى المدرسة

بيع أول تغريدة على "تويتر" مقابل 1 مليون دولار.. من المشتري؟