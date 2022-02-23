بالصور : عبدالرحمن السدحان يخطف الأنظار باحتفالات يوم التأسيس السعودي

نجح نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عبدالرحمن السدحان في لفت الأنظار له بالطريقة التي اختارها للاحتفال بـ يوم التأسيس السعودي وهو اليوم الذي يصادف ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، وذلك قبل 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود في مدينة الدرعية.

واختار السدحان الاحتفال بهذه المناسبة من خلال الخضوع لجلسة تصوير ذات أجواء سعودية أصيلة مرتديًا الزي السعودي التقليدي.

وظهر السدحان في جلسة التصوير بالزي السعودي التقليدي مثل "الغترة" التي تغطي رأس الرجل، وتطورت منذ فترة تأسيس الدولة السعودية الأولى، حتى وصلت للشكل المعروف حاليًا، وأضاف لها العقال.

كما أكمل السدحان إطلالته بارتداء الثوب الأبيض مع المردون الأسود والمطرز بالذهبي، وحمل بيده سيفًا ذهبيًا ضخم.

وحظيت إطلالة السدحان على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، إلى جانب صورة خبيرة التجميل والفاشنيستا السعودية يارا النملة والرحالة الشهيرة نجلاء الودعاني.

واعتبر المغردون بأن إطلالات يارا والودعاني في احتفالات يوم التأسيس السعودي كانت أقرب لأجواء التراثية التقليدية للمجتمع السعودية على خلاف إطلالات باقي النجمات والمشهورات اللواتي حولن هذا اليوم لاستعراض ملابسهن والبراقع.

نجلاء الوعاني

لباس المرأة السعودية في الدولة السعودية الأولى

خلال فترة الدولة السعودية الأولى، التي استمرت منذ عام 1139هـ وحتى 1240 هـ، اشتهرت المرأة السعودية بملابسها المتنوعة والمختلفة حسب المنطقة والمناسبة التي كانت ترتديها فيها.

وأوضح الموقع أن بين من ألبسة المرأة في شمال السعودية قطعة "المقرونة" وهو منديل أسود يُطوى مع وسطه ليكون على شكل مثلث، ثم تقوم المرأة بلفه على رأسها.

زي المرأة في جنوب السعودية

الشيلة: هي قطعة من القماش الأسود المزين على أطرافه بخيوط مختلفة من الألوان، أو بأنواع من الخرز، ويتم تثبيته بعصبة ذات لونين أصفر أو أحمر.

زي المرأة في وسط السعودية

المخنق: هو قماش حريري شفاف مصنوع من الشيفون أو التل، يُخاط بالكامل ما عدا فتحة تطويق الوجه. وكان هذا اللباس مخصصًا لوقت الخروج من المنزل، كما كانت تلبسه الفتيات الصغيرات.

زي المرأة في شرق السعودية

البطوله: هو غطاء للوجه كاملًا باستثناء فتحة العينين، وكانت ترتديه النساء الكبيرات في السن، ويُصنع من قماش غليظ ويُصبغ بالنيلة، وهو مبطن من الداخل.

زي المرأة في شرق السعودية

المسدح: هو عبارة عن ثوب فضفاض لا يظهر معالم الجسد، ويتكون من خمس قطع مختلفة المقاسات، تُثبت مع بعضها البعض حتى تخرج بشكل نهائي. وكان هذا اللباس يصنع من الأقمشة السادة أو المنقوشة.

لباس الرجل السعودي في الدولة السعودية الأولى

لدى أهالي منطقة الباحة موروث في الزي الشعبي للرجال، فقد كانوا يلبسون اللباس المكون من المقتنيات التالية:

ثوب مفرج

جنبيه

الجبه

العقال المقصب

وجميعها كانت تُلبس في أيامهم الطبيعية حيث أن هناك لبس آخر وقـت الحروب و الأفراح.

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