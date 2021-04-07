عبدالرحمن المطيري يسقط من على الخيل ويفقد الذاكرة مؤقتًا

تعرض نجم "سناب شات" السعودي عبدالرحمن المطيري لحادث خطير خلال ممارسته رياضة ركوب الخيل قبل أيام ما تسبب لفقدانه للذاكرة بشكلٍ مؤقت.

وروى المطيري تفاصيل الحادثة لجمهوره عبر سلسلة من مقاطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات" وكيف سقط عن صهوة جواده يوم الجمعة الماضي ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال المطيري بأن الخيول كانت "عاصية" في ذاك اليوم، أي أنها في حالة توتر شديد لكنه أصر على ركوبها قبل أن يسقط مرتين من على أحدى واحدة منه تسببت في دخوله المستشفى.

وأشار إلى أنه فقد ذاكرته لبعض الوقت ولم يتمكن من التعرّف إلى الأشخاص المحيطين به، وقال: "اللي صار طيحت ووصل الحال أني لا أتذكر أي شيء، ما جاني إغماء لكني لم أعرف وش اللي صاير".

وتفاعل معه الكثيرون متمنين له الشفاء ومتسائلين عما إذا استعاد قدرته على التذكّر والتركيز.

وكان المطيري قد اختفى عن الأنظار حتى تبين لاحقًا أنه في السجن لمخالفته أوامر الدفاع وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" بعد أن أقام حفلًا صاخبًا في أواخر شهر ديسمبر 2020.

وأعلنت الشرطة السعودية حينها اتخاذها عدد من الإجراءات القانونية بحق المطيري وآخرين بعد أن ظهروا في حفل مخالف للإجراءات الاحترازية، وكان من بينهم كذلك، راكان المسند.

وظهر كل من المطيري والمسند بعد إعلان الداخلية السعودية فرض عقوبات عليهما وعلى آخرين كانوا في الحفل، وقدم المطيري اعتذارًا لكنه عاد للاختفاء مرة أخرى عن مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما دفع المتابعين للقول بسجنهما لاحقًا.

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