عبودي باد يروي اللحظات الأخيرة في حياة والدته

تصدر اسم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عبودي باد قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية في أول ظهور له بعد وفاة والدته ماما جيجي.

وأطل عبودي باد عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات" لتعبير عن شكره لكل من عزاه بوفاة والدته التي وافتها المنية شهر أبريل الماضي.

كما روى عبودي باد لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي سبب وفاة والدته الراحلة وتفاصيل اللحظات الأخيرة التي عاشها إلى جانبها قبل أن ترتقي إلى الرفيق الأعلى.

وقال عبودي باد لجمهوره والدموع بعينيه أن وفاة والدته كانت في شهر رمضان المبارك، حين شعر بأن أمه ليست على ما يراد خاصة حين طلب منها أن تعطيه حبة من التمر ليتمكن من كسر صيامه.

وتابع: “لم تتمكن والدتي من الإمساك بحبة التمر، شعرت حينها أن أمي ليست بخير، لذا توجهت بها نحو المستشفى، وهنا بدأت رحلة الفحوصات المطولة والتي كشفت في نهاية الأمر بأنها تعاني من ثقوب في منطقة الأمعاء وهو ما يتسبب في تسرب الفضلات خارجها معرضة حياتها للخطر".

وأردف يقول: "وعند معرفة السبب، أصر الأطباء على إدخالها لغرفة العمليات من أجل إجراء علمية جراحية مستعجلة، وخلال العملية توقف قلب والدتي لأكثر من 20 دقيقة، كنت مذهولًا من المشهد".

وتابع: “نجح الأطباء في إنعاش قلب والدتي في تمام الساعة الثانية عشر من صباح اليوم التالي، لكن في ساعة الفجر ارتقت والدتي للرفيق الأعلى".

وفاة والدة عبودي باد

وكانت والدة عبودي باد "نجلاء ناصر العنبر، المشهورة باسم "ماما جيجي، قد توفت في 15 أبريل الماضي.

ونعى متابعو عبودي والدته الراحلة سائلين الله أن يتغمد روحها الجنة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

عبودي باد