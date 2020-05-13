عثر عليها على الانترنت.. وفاة صيدلاني هندي تناول خلطة عشبية ابتكرها لعلاج "كورونا"

لقي صيدلي هندي مصرعه فيما أصيب زمليه بالتسمم بعد تعاطيهما خلطة علاجية حضراها أملًا في أن تساعد على الشفاء من فيروس "كورونا" المُستجد.

وذكرت شرطة مدينة تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية أن الصيدلي الهندي "ك. سيفانيسان" (47 سنة) نقل مع زمليه إلى المستشفى، بعد أن جربا الخلطة العلاجية على نفسيهما.

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وأشارت الشرطة الى أن الخلطة العلاجية كانت عبارة عن مزيج من أكسيد النيتروجين ونيترات الصوديوم وقد حصلا عليها بعد إجراء عمليات بحث على الإنترنت، واشترا المكونات من السوق المحلية.

وقال قائد الشرطة المحلية "اشوك كومار" أن "سيفانسان" توفي على الفور فيما لا يزال زميله "راجكومار" يتعافى من التسمم.

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يذكر أن شركة "جوبيلانت لايف ساينسز" الهندية أعلنت التوقيع على اتفاق ترخيص غير حصري لبيع رمديسيفير، التجريبي المحتمل للعلاج من فيروس "كورونا"، في 127 دولة من ضمنها الهند.

وبموجب الاتفاق الذي اجرته الشركة الهندية مع شركة "غيلياد"، تحصل "جوبيلانت" الهندية أيضًا على حقوق تصنيع الدواء وزيادة إنتاجه.

ومازالت الشركة المصنعة تتفاوض مع العديد من صانعي الأدوية في الهند وباكستان، لإنتاج "رمديسيفير" لصالح الدول النامية، وإنها ستوفر تكنولوجيا لمساعدة الإنتاج.

وأضافت أن الدواء حسّن النتائج للأشخاص الذين يعانون من كوفيد-19، وقدمت بيانات تشير إلى أنه يعمل بشكل أفضل عندما يعطى في المراحل المبكرة من العدوى.