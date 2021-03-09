عجائب الطبيعة.. العثور على حلزون يعيد تشكيل جسمه من رأسه المفصول عن جسده

ذكرت مجلة علم الأحياء أن "عجائب الطبيعة" لا يمكن أن تنتهي أو تتوقف بل تساعد العلماء على فهم ومعالجة تجديد الأنسجة البشرية بشكل أفضل.

وقالت الباحثة في علم الأحياء "ساياكا ميتو" إنها تحب دراسة الرخويات البحرية اليابانية لأنها صغيرة ولطيفة وغريبة، يمكنهم حتى التمثيل الضوئي لفترة وجيزة مثل نبات يسحب الطعام من الشمس.

وذات يوم في المختبر، رأت شيئًا غريبًا حلزون بحري قطعت رأسها واستمر الرأس في الحركة والعيش، ثم فعل زوجان آخران الشيء نفسه، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Current Biology بتاريخ (8 مارس 2021).

لذا قامت طالبة الدكتوراه وأستاذ البيئة المائية بجامعة نارا Yoichi Yusa بتجربة ذلك بأنفسهم ، وقطعوا رؤوس 16 من الرخويات البحرية، وبدأت ستة من المخلوقات في التجدد، ونجحت ثلاثة منها في البقاء على قيد الحياة وإعادة تشكيل أجسادها.

ويمكن للكائنات الأخرى التخلص من أجزاء من الجسم عند الحاجة، مثل عندما تقطع بعض السحالي ذيولها للابتعاد عن حيوان مفترس، في ظاهرة بيولوجية تسمى الفتح الذاتي.

وقال "يوشي يوسا": "نعتقد أن هذه هي الحالة الأكثر تطرفًا في عملية الاستئصال الذاتي. فبعض الحيوانات يمكنها قطع أرجلها أو زوائدها أو ذيولها تلقائيًا، لكن لا يوجد حيوان آخر يعيد تشكيل جسده بالكامل".

وقال "يوسا" إنه عندما تأكل رخويات البحر نوعًا معينًا من الطحالب، يمكنها التمثيل الضوئي لطعامها من ضوء الشمس والأكسجين، تمامًا مثل النبات، لمدة 10 أيام. وقال إن ما يحدث على الأرجح بعد قطع الرأس هو أن نوع الرأس يتصرف مثل النبات. يتحول لونه إلى اللون الأخضر ويحصل على طاقته من الأكسجين وضوء الشمس.

وقال العديد من العلماء إن البشر قد يكونون قادرين على تعلم شيء مفيد من الكائنات البحرية. وقال "نيكولاس كورتيس"، أستاذ الأحياء بجامعة آفي ماريا، الذي لم يكن جزءًا من الدراسة، إن الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص هو أن هذه الرخويات البحرية أكثر تعقيدًا من الديدان المفلطحة أو الأنواع الأخرى المعروفة بالتجدد.

وقال "كورتيس" في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إنها بالطبع إحدى عجائب الطبيعة، لكن فهم الآليات الجزيئية الكامنة يمكن أن يساعدنا في فهم كيفية استخدام خلايانا وأنسجتنا لإصلاح الضرر".