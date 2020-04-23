عجوز نيجيرية في الـ68  من عمرها تنجب توأمًا.. الزوج: إيماننا ساعدنا على الاستمرار

أنجبت سيدة نيجيرية تبلغ من العمر 68 عامًا توأمًا بعد انتظار دام 43 عامًا خضعت خلالها لثلاث عمليات فاشلة للتلقيح الإصطناعي.

وقال زوجها "نوح أدينوغا"، 77 عامًا، لشبكة CNN، أن زوجته "مارغريت" أنجبت التوأمين في الـ 14 من أبريل مستشفى جامعة لاغوس التعليمي، مؤكدًا أن الأم والتوأمان (فتاة وصبي) يتمتعوا بصحة جيدة.

وقال "نوح" للشبكة بأنه تزوج من "مارغريت" عام 1974 ومنذ ذلك الوقت وهما يرغبان في إنجاب طفل خاص بهما لكنهما لم يرزقا.

وأشار الى أن سعيهما للإنجاب قادهما إلى بريطانيا ومن ثم إلى نيجيريا بلدهما الأم، وإن إيمانهما هو الذي ساعدهما على الاستمرار في مسعاهما للحصول على ذرية.

وقال بأنه إنه تسلّم رسائل من مجموعة من الأطباء المختصين بالخصوبة وصفوا فيها قراره بالمُضي قدمًا في عمليات التخصيب الاصطناعي بـ"غير الحكيم"، لكنه أصر على أن القرار.

ووصف الطبيب المشرف إن الولادة "كانت أشبه بمعجزة"، لكنه أضاف أن الزوجين جازفا عندما قرّرا المُضي قدمًا في الحمل بسبب عمريهما.

وقالت إدارة المستشفى إنها لم تكن لتوافق على إجراء التلقيح الاصطناعي نظراً لعمرَي الزوجين، وإنها وافقت على إدخالها المستشفى نظراً لمسؤوليتها الطبية فقط.

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