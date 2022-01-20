عرض أكبر ماسة سوداء "من خارج العالم" للبيع في دبي

عرضت دار سوذبيز للمزادات أكبر ماسة في العالم لأول مرة يوم الاثنين في دبي استعدادًا لطرحها في مزاد علني ومن المتوقع أن تباع مقابل 5 ملايين دولار أمريكي.

وتم عرض "إنجما"، وهو اسم الماسة الكربونية السوداء النادرة، في دبي بالإمارات العربية المتحدة، استعدادًا لطرحها في مزاد علني سيُقام في شباط بمدينة لندن.

ويُعتقد أن الـ ماسة "إنجما" تشكلت عندما ضرب نيزك أو كويكب الأرض منذ أكثر من 2.6 مليار سنة، وفقًا لمتخصصة المجوهرات في دار مزادات سوثبيز "صوفي ستيفنز”.

ويُعد الماس 555.55 قيراطًا من أصعب المواد في القطع، ولم يعرضه مالكه، الذي لم يكشف عن اسمه على مدار العشرين عامًا الماضية، لكن الخبراء نجحوا في تحويلها إلى جوهرة ذات 55 وجهًا.

وقالت "ستيفنز" عن الجوهرة التي تحمل رقم غينيس للأرقام القياسية كأكبر قطعة ماسة في العالم: "الأمر مختلف للغاية، حيث من المتوقع أن تباع مقابل 6.8 مليون دولار على الأقلّ، كما نخطط لقبول العملة المشفرة أيضًا كوسيلة دفع محتملة".

وتابعت: "شكل الألماسة يعتمد على رمز النخيل في الشرق الأوسط، والذي يرمز إلى القوة والحماية".

وقالت ستيفنز: "في ظلّ الألماس الكربوني، نعتقد أنها تشكلت من أصول من خارج كوكب الأرض، مع اصطدام النيازك بالأرض، وإما تكون قد تشكلت من تصريف البخار الكيميائي أو قادمة من النيازك نفسها".

في العام الماضي تم بيع الماس "Key 10138" في هونغ كونغ مقابل 12.3 مليون دولار، والذي تم دفعه بالعملة المشفرة.