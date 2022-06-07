عرق للبيع .. نجمة أمريكية تبيع عرقها وتجني ثروة هائلة!

بدأت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي "ستيفاني ماتو" الترويج لمنتج جديد مثير للاشمئزاز يتعلق بإفرازات العرق نتيجة جلوسها تحت أشعة الشمس.

وكشفت "ستيفاني" بأنها افتتحت مشروعها لبيع عرق جسدها عبر قوارير صغيرة مقابل 500 دولار وذكرت بأنه تلقت 50 طلبًا في أسبوع واحد مما يعني أنها جنت 25 ألف دولار خلال 7 أيام.

وتحرص "ستيفاني” الترويج لمنتجاتها المثيرة للاشمئزاز عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” حيث يتابعها أكثر من 300 ألف دولار.

وتحرص "ستيفاني" على نشر مقاطع فيديو تشرح فيها لمتابعها وزبائنها طريقة إنتاج العرق مشيرة إلى صعوبة عملها الذي يجبرها على الجلوس تحت الشمس من أجل إفراز العرق !

وشوهدت "ستيفاني" وهي تحمل قارورة صغيرة في يدها تحتوي على القليل من عرق جسدها ثم بدأت تشرح الطريقة التي جمعت فيها العرق.

وذكرت بأنها قادرة على ملء 10 زجاجات عرق في اليوم عندما يكون الطقس دافئًا بدرجة كافية.

قبل ذلك، كانت "ستيفاني" تكسب المال عن طريق بيع "الريح-fart" الذي تصدره من جسدها ثم تضعه في مرطبانات زجاجية.

وكشفت "ستيفاني" لاحقًا أنها اضطرت للتوقف عن بيع "زجاجات الريح" لأنها كانت تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف يتضمن تناول الفاصوليا والبيض فقط، وهو ما سبب لها ألمًا في الصدر وغازات زائدة مما أدى إلى نقلها إلى المستشفى.

يذكر أن "ستيفاني ماتو"، من ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة، كانت قد اكتسب شعبية في البداية بعد ظهوره في برنامج الواقع - خطيب لـ90 يوما في عام 2020.