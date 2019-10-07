عروس تستحضر والدها المتوفى ليلة زفافها بطريقة "غريبة".. شاهد ماذا فعلت!

حرصت عروس بريطانية أن يشارك والدها المتوفى حفل زفافها من خطيبها بأي شكل من الأشكال، فاختارت طريقة "غريبة" لتشعر بأنه معها في أهم يوم في حياتها.

فقد استحضرت العروس "شارلوت والتون" (26 عامًا) والدها المتوفى عبر وضع رماده في أظافرها الأكريليك كي تجعله يفي بوعده في المشي معها وتسليمها لزوجها ليلة الزفاف.

وقالت "والتون" لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "تمنيت دومًا أن يحضر والدي زفافي وأن يسلمني للعريس، لكن السرطان لم يمهلني ووالدي لنعيش هذه اللحظات، حيث توفي في أبريل الماضي".

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وقالت: "وجدت هذه الفكرة، فقد كنت طفلة أبي المدللة ولم يكن يقول لي لا، وإن قالها يتراجع عنها بعد 5 دقائق ليفعل ما أريده".

وأكدت "والتون" أن وضع رماد والدها في طلاء أظافرها ليلة الزفاف جعلها تشعر بأنه يحتضن يديها ويمسك بهما وكأنه موجود معها، وهو شيء أراده بشدة في هذه الليلة.

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وأشارت إلى أنها احتفظت بالأظافر بعد إزالتها ولم تلق بها بل وضعتها في إطار مزين بحبات الكريستال.

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