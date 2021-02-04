عروس تطلب الإذن من زوجها لتعانق حبيبها السابق أمام عينيه.. شاهد ردة فعله

تحدث مشاهد محرجة بين العروس والعريس في حفلات الزفاف مرارًا وتكرارًا خاصة بحضور زوجاتهم وأزواجهم لسابقين بشكل مفاجئ.

وتم الإبلاغ عن إحدى هذه الحوادث في إندونيسيا عندما التقت عروس بصديقها السابق في حفل زفافها لتطلب الإذن فورًا من زوجها لعناق عشيقها السابق.

ونشرت العروس مقطع فيديو على TikTok (mayangkumay) يظهر صديقها السابق يهنئها في حفل زفافها، وعندما يمد صديقها السابق يده للمصافحة، تبتسم العروس وتتوجه إلى زوجها ليسأله عما إذا كان بإمكانها معانقته.

والمثير للدهشة أن الزوج يهز رأسه بابتسامة ويراقبهما وهما يعانقان بعضهما البعض. ثم يتوجه الصديق السابق إلى العريس ليصافحه أيضًا.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء خاطئ في وجود علاقة ودية مع شريكك السابق، إلا أن العديد من مستخدمي الإنترنت انتقدوا العروس لاحتضان صديقها السابق في يومها الخاص وتعاطف آخرون مع العريس.

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وقال أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي: "زوجك يستحق الأفضل"، وكتب آخر: "على الأقل تطلب الإذن"، وقال مستخدم ثالث: "وجهك لا يمكن أن يكذب يا أخي، إنه مؤلم ولكن لا بأس"، وأضاف آخر: "لا يجوز ذلك، ولا تحترم الزوج باحتضان رجل آخر".

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