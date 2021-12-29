عروس تنفق 3 دولارات على فستان زفافها .. ومتابعون يشبهونها بميغان ماركل

نجحت عروس بريطانية في العثور على فستان أحلامها ليوم زفافها مقابل 3 دولارات فقط من أحد المتاجر في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسرعان ما لفتت العروس "راشيل كونيلي" انتباه الملايين لها عندما نشرت مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" كشفت فيه سعر فستانها الفاخر.

وذكرت العروس "راشيل" بأنها اشترت فستانها الحريري مقابل 3 دولارات، وهو ما يعادل (2.26 جنيه إسترليني)، لكن المفاجأة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث كشفت بأنها عثرت على فستانًا آخر مقابل 5 دولارات.

وأرفقت العروس مقطع الفيديو بتعليق: "ارتديت هذا الفستان الحريري الرائع من Goodwill في الحفل، لم يكن هذا الفستان الوحيد الذي ارتديته في الحفل، فقد وجدت قبل أسبوعين فستان أحلامي في متجر (غودويل) مقابل 5 دولارات".

وتابعت: "لن تعرف أبدًا ما الذي ستجده في المخزن قبل أسبوعين من حفل الزفاف"، وهذا يعني أنها أنفقت فقط 8 دولارات مقابل الحصول على فستاني زفاف أحدهما بثلاثة دولارات والآخر بخمسة دولارات.

وعلّق أحد المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي: "رائع، تبدو مثل ميغان ميركل"، وأضاف آخر: "مذهلة حقًا، تبدو مثل السيدات الشهيرات".

وحصد فيديو فستان زفاف راشيل ما يقرب من 1.5 مليون مشاهدة على الإنترنت بعد جذب انتباه واسع النطاق من المتابعين والمستخدمين.