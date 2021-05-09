عروس هندية تُلغي زفافها بعد فشل العريس في اختبار جدول الضرب

في واقعة غريبة من نوعها ولم يسبق حدوثها في أي مكان في العالم، قامت فتاة في ولاية أوتار براديش الهندية بإلغاء زفافها، وذلك بعد أن فشل العريس باختبار جدول الضرب.

وعلى ما يبدو أن العروس الهندية كان يساورها الشك بشأن مستوى العريس التعليمي، لذلك قررت اختباره علنًا أمام المدعوين في جدول الضرب قبل بدء مراسم الزفاف، إلّا أن العريس فشل ولم يستطع تقديم الإجابات الصحيحة، لتقرر العروس إلغاء الزفاف على الفور ومن ثم مغادرتها للمكان بالكامل.

وعلى الرغم من التوتر الذي حدث، حاول الأصدقاء وأفراد العائلة إقناع العروس بالعدول عن قرارها، إلّا أنها رفضت وبررت ذلك بأنها لا تستطيع الزواج من شخص لا يعرف أساسيات الرياضيات.

وأبدت ابنة عم العروس دهشتها عندما عرفت أن العريس غير متعلم، وقالت: "عائلة العريس أخفت عنا مسألة تعليمه، ربما لم يذهب إلى المدرسة من الأساس. لقد خدعتنا عائلة العريس. لكن العروس الشجاعة انسحبت دون خوف من المحظورات الاجتماعية".

وحسب الصحف المحلية، تدخلت أطراف عدة في المدينة لمصالحة العائلتين، لكن جهودها لم تكلل بالنجاح وتم الاتفاق بين العائلتين على إعادة جميع الهدايا والمجوهرات.

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