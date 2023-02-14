أيام قليلة تفصلنا عن بدء احتفالات المملكة العربية السعودية بـ يوم التأسيس السعودي والذي يصادف في 22 فبراير وذلك إحياءً لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1139هـ (1727م) وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم.

ما هو يوم التأسيس السعودي؟

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 27 يناير 2022 مرسومًا ملكيًا أعلن أن المملكة العربية السعودية ستتمتع بعطلة جديدة في 22 فبراير من كل عام وذلك احتفاء بلحظة مهمة في تاريخ السعودية.

وفي يوم التأسيس يحرص المجتمع السعودي على إظهار ملامح الفخر والاعتزاز بتراثه الغني وتاريخه المليء بالتضحيات التي بذلت من أجل إقامة الدولة السعودية الأولى.

كما يُعد يوم التأسيس السعودي فرصة مثالية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية للاستمتاع بيوم مليء بالاحتفالات التي يتم الإعداد لها مسبقًا، فيما تزدان الشوارع بالأعلام وتقام البرامج الترفيهية وكذلك الأنشطة الوطنية التي تعرف بأهمية هذه المناسبة.

عروض يوم التأسيس السعودي

تنتهز العديد من العلامات التجارية ومحلات التسوق هذه المناسبة من أجل الترويج لـ عروض يوم التأسيس السعودي وتضيف متعة جديدة مع خصومات سخية على المنتجات المفضلة.

وتشمل عروض يوم التأسيس السعودي 2023 على كوبونات خصم تتراوح بين 50%-90% على أفضل المنتجات التجارية مثل الملابس ومساحيق التجميل والعطور والمجوهرات والساعات ومنتجات العناية بالبشرة.

كما تقدم الكثير من المتاجر الإلكترونية والموبايلات عروضًا خاصة بيوم التأسيس السعودي، إليك أهم عروض أشهر مواقع التسوق عبر الإنترنت:

عروض يوم التأسيس السعودي على العطور

مجموعة السلمان للعود

عروض استثنائية بمناسبة يوم التأسيس بخصومات تبدأ من 10% الى 60% على أجود أنواع الزعفران والعود والعطور من مجموعة السلمان للعود.

حساب مجموعة السلمان للعود ALSalmanGroup@

عطور رسيس RASEES

خصم 50٪ على المنتجات في الموقع الالكتروني والفروع

خصم مباشر بدون كود ✅

للطلب : rasees

ذا بيوتي سيكريت - Beauty Secrets

تخفيض 70% على منتجاتكم المفضلة من عطور المجموعات الأساسية والتي تصل لـ 47.70 ريال بدلًا من 159 ريال وغيرها من العروض الرائعة.

للتعرف على باقي العروض يمكنكم النقر هنا

متجر نفحات عطرية

عروض يوم التأسيس من نفحات عطرية تشمل الحصول على خصم 25٪ على جميع المنتجاتعطور النيش الفاخرة والحصريات.

تسوق ممتع عبر الرابط التالي :nafahat21.com

برفيوم بالاس - Perfumes Palace

بمناسبة يوم التأسيس السعودي يقدم برفيوم بالاس هدايا وخصومات على منتجاتنا المميزة لفترة محدودة.

للتسوق من منتجات برفيوم بالاس يرجى النقر هنا perfumes-palace.com

عطور آنا -ANNA PERFUMES

تقدم عطور آنا عروض يوم التأسيس السعودي annaperfume

أروماتيك للعطور

تقدم مجموعة أروماتيك للعطور باقة متنوعة من خصومات يوم التأسيس السعودي على جميع منتجاتها.

وللتعرف على قائمة العروض، يمكنكم النقر هنا أروماتك

الألنجوج للعود الطبيعي

طرحت مؤسسة الألنجوج للعود الطبيعي مجموعة من العروض الخاصة بيوم التأسيس السعودي 1444، تصل إلي 50% على جميع المنتجات.

بلو آرش

تصل العروض الخاصة ليوم التأسيس السعودي في شركة بلو آرش لـ 60 % على جميع المنتجات والأجهزة العطرية.

عروض يوم التأسيس السعودي على الأثاث

شركة مفروشات العمر

لا تفوتك فرصة أقوى تخفيضات السنة بمناسبة يوم التأسيس السعودي والتي تصل حتى60% على جميع المنتجات في جميع معارضنا واستفد من التوصيل المجاني والتركيب لكل انحاء السعودية.

@Alomar_Furnitur

متجر سيتي دبليو للأثاث

يقدم متجر سيتي دبليو للأثاث عروضًا مميزة في يوم التأسيس وخصومات تصل لـ60% والتي يمكن الاطلاع عليها عبر موقعه الرسمي أو بالنقر هنا.

قصر السرايا

تصل تخفيضات يوم التأسيس في محلات قصر السرايا في يوم التأسيس إلى 70%.

للإطلاع على تفاصيل العروض، يرجى النقر هنا qsf.sa