عروض يوم المرأة الإماراتية 2022

نجحت المرأة الإماراتية في إثبات أن لا شيء مستحيل وأن العمل والجد والاجتهاد والأمل كفيل بصنع مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا وتحقيق الكثير من المكاسب والإنجازات المبهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتفل سنويًا بـ يوم المرأة الإماراتية.

يوم المرأة الإماراتية ليس قديمًا، ففي عام 2015، تم إطلاقه لأول مرة من قِبل رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي التي تُعرف أيضًا باسم أم الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتزامن اختيار يوم 28 أغسطس مع تأسيس الاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تم إطلاقه في 28 أغسطس من عام 1975.

فعاليات يوم المرأة الإماراتية

التاريخ 28 أغسطس 2022

اليوم: الأحد

الأهمية: تكريم المرأة الإماراتية وتقدير إنجازاتهن

موعد يوم المرأة الإماراتية ؟

يتكرر يوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس من كل عام.

هذا العام سيصادف يوم الأحد 28 أغسطس 2022.

عروض يوم المرأة الإماراتية

وفي هذا اليوم المميز، تحرص العديد من المنتجعات الفاخرة والعلامات التجارية المميزة والماركات العالمية على ابتكار عروض إبداعية مميّزة خاصة بـيوم المرأة الإماراتية كنوع من احتفاءها بـ المرأة الإماراتية وبإنجازات المرأة الإماراتية ودورها في تطوير ونهضة الدولة.

عروض يوم المرأة الإماراتية

فيدا للفنادق والمنتجعات‎‎

تقدم إدارة فيدا للفنادق والمنتجعات عروضًا استثنائية مخصصة لـ المرأة الإماراتية للاحتفال بطريقة مميزة في هذا اليوم المميز للمرأة الإماراتية.

وفي هذه المناسبة، يقدمّ فيدا منتجع الشاطئ أم ّالقيوين وفيدا كريك هاربر فعاليات صمّمت خصيصًا للاحتفاء بالمرأة الإماراتية وإبراز مكانتها الهامّة في المجتمع.

شاي العصر في يوم المرأة الإماراتية

التاريخ: 28 أغسطس - 31 أغسطس 2022

28 أغسطس - 31 أغسطس 2022 المكان: فيدا منتجع الشاطئ أمّ القيوين

فيدا منتجع الشاطئ أمّ القيوين الوقت: من 3:00 إلى 7:00 مساءً

من 3:00 إلى 7:00 مساءً السعر: 150 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد

للاتصال: hithere.uaq@vidahotels.com أو +971 67065000

التفاصيل: هل ترغبين بتناول الشاي في أجواء مفعمة بالإيجابية والحيوية؟ احتفلي بيوم المرأة الإماراتية وإنجازاتها العظيمة في فيدا منتجع شاطئ أمّ القيوين، واستمتعي بوقت الاسترخاء مع إطلالة مدهشة على مياه البحر وحياة الشاطئ الحيوية فيما تتلذّذين بكوب من الشاي مع الحلويات والأطباق الخفيفة التي ابتكرها الشيف خصيصًا لهذه المناسبة

عرض الاسترخاء والعناية في يوم المرأة الإماراتية

التاريخ: 28 أغسطس - 2 سبتمبر 2022

28 أغسطس - 2 سبتمبر 2022 المكان: فيدا منتجع الشاطئ أمّ القيوين

فيدا منتجع الشاطئ أمّ القيوين الوقت: من 12:00 ظهرًا إلى 8:00 مساءً

من 12:00 ظهرًا إلى 8:00 مساءً السعر : 500 درهم إماراتي تشمل الدخول المجاني لشخصين لاستخدام المرافق.ويحصل الضيوف المقيمون بالمنتجع على 30 دقيقة إضافية مجانًا للجلسات العلاجية لمدّة 60 دقيقة

للاتصال: spa.uaq@vidahotels.com أو +971 67065000

التفاصيل: انعمي بوقتك الخاص للاهتمام والاسترخاء في يوم المرأة الإماراتية بفضل عرض مذهل ليوم كامل من الجلسات المتميّزة في فيدا منتجع الشاطئ أمّ القيوين ومرافق السبا الرائعة، حيث يشمل العرض جلسة في السبا لمدّة 60 دقيقة بالإضافة إلى إمكانية استخدام البركة ودخول الشاطئ لشخصين، فاجمعي الصديقات لقضاء وقت لا يُنسى معًا في هذه المناسبة.

حفل الشاي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

التاريخ: 26 أغسطس - 28 أغسطس 2022

26 أغسطس - 28 أغسطس 2022 المكان: فيدا كريك هاربر

فيدا كريك هاربر الوقت: من 4:00 إلى 7:00 مساءً

من 4:00 إلى 7:00 مساءً للاتصال: vhithere.creek@vidahotels.com أو +971 44288888

التفاصيل: انضمّي إلى حفل الشاي في وقت الغروب للاحتفاء بإنجازات السيدات القويّات والجريئات في الإمارات بمناسبة يوم المراة الإماراتية في فيدا كريك هاربر، واستمتعي بإطلالة مذهلة مع كوب من الشاي اللذيذ وتشكيلة من الأطايب الحلوة والمالحة في أجواء "ستيج 2" اللطيفة.

خصومات يوم المرأة الإماراتية

في هذا اليوم المميز، يمكن الاستفادة من الخصومات التي قد تصل لـ90% على منتجات العناية بالبشرة وملابس الموضة والأزياء، وبطاقات المعايدة والزهور ومنتجات العناية بالشعر ومنتجات العناية الشخصية، ومنها:

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ماكس - Max

نون - noon

شي إن – She In

بوكينغ – Booking

جوميا – Jumia

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