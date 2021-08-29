في يوم المرأة الإماراتية.. اختيار الشيخة شما آل نهيان عضوًا في الأمم المتحدة

تمكنت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في إضافة نجاح جديد للمرأة في الإمارات وذلك تزامنًا مع "يوم المرأة الإماراتية" الذي تحتفل به الإمارات في الـ28 أغسطس من كل عام للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات "ابنة الإمارات"، وتقدير دورها الحيوي وإسهاماتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.

تسلمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بطاقة عضويتها في الأمم المتحدة وذلك خلال زيارتها أمس لمقر الأمم المتحدة بالمدينة السويسرية جنيف.

وتم اختيار الشيخة الدكتورة شما باعتبارها رئيس مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي كما أنها عضو في اتحادِ المبدعين العرب العضو الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة وذلك تقديرًا لمسيرتها الحافلة بالإنجازات خلال أعوام كثيرة قضتها في خدمةِ المجتمع والثقافةِ ودعمِ العلمِ وأهله، وكونها نموذجا يحتذى به للمرأة الإماراتية المبدعة.

يوم المرأة الإماراتية

يأتي الاحتفال بـ"يوم المرأة الإماراتي" هذا العام تحت شعار "المرأة طموح وإشراقة للخمسين"، وذلك بناءً على توجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويتزامن "يوم المرأة الإماراتية" هذه السنة مع احتفال الإمارات بـ"عام الخمسين"، الذي تتوّج به نصف قرن من مسيرتها الحافلة بالإنجازات الفارقة على كل الصعد والمستويات.

وعزّزت المرأة الإماراتية، خلال الـ50 سنة الماضية، حضورها في كل المجالات، الذي بات مساويًا لحضور الرجال، بل إن الكفة تميل لمصلحتها في العديد من المؤشرات.

وتحتل الإمارات المرتبة الـ18 عالمياً والأولى عربيًا وشرق أوسطيًا في مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، محققة بذلك المستهدف الوطني، بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر، بحلول عام 2021، فيما تتطلع اليوم إلى دخول قائمة الـ10 الكبار عالميًا.